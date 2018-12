Syndrome du côlon irritable : quand la digestion est loin d'être une partie de plaisir

Le syndrome de l'intestin irritable (SII), aussi appelé syndrome du côlon irritable ou colopathie fonctionnelle, est un trouble qui se caractérise par des sensations douloureuses ou inconfortables au niveau digestif. " Les chiffres montrent que 50 % des consultations avec des plaintes digestives en médecine générale sont liées à un côlon irritable ! Et cela peut survenir à tout âge ", constate le Pr Edouard Louis, gastro-entérologue au CHU de Liège. Le SII est lié à un passage trop lent ou au contraire trop rapide des aliments dans le côlon (aussi appelé gros intestin). Lorsque le côlon se contracte de manière rapide et excessive, il est en effet incapable d'absorber l'eau contenue dans les aliments, provoquant des diarrhées. À l'inverse, lorsqu'il ne se contracte pas assez, il absorbe trop de fluides, ce qui entraîne de la constipation. Le syndrome peut donc combiner des phases de diarrhée et de constipation, même si un des deux symptômes est souvent plus présent. Douleurs, crampes, ballonnements et flatulences font aussi partie des désagréments, tout comme les borborygmes (bruits intestinaux) et l'urgence d'aller à selles...

