"J'ai régulièrement des maux de ventre, parfois accompagnés de diarrhée, et j'ai souvent l'impression de manquer d'énergie. Mais ce n'est pas lié à un aliment en particulier. Peut-on parler de maladie coeliaque ou suis-je intolérant au gluten?"

La maladie coeliaque (ou coeliaquie) est une affection auto-immune qui fait que le corps surréagit au gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre et le kamut. Certains aliments comme le pain, les pâtes, les biscuits et biscottes sont très riches en gluten. On estime qu'1% des Belges souffre de coeliaquie, même si cette affection passe souvent sous les radars. Outre les symptômes spécifiques, la maladie peut aussi en provoquer d'autres qu'on n'a pas tendance à lui associer. "Lorsqu'une personne atteinte de coeliaquie consomme du gluten...

La maladie coeliaque (ou coeliaquie) est une affection auto-immune qui fait que le corps surréagit au gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre et le kamut. Certains aliments comme le pain, les pâtes, les biscuits et biscottes sont très riches en gluten. On estime qu'1% des Belges souffre de coeliaquie, même si cette affection passe souvent sous les radars. Outre les symptômes spécifiques, la maladie peut aussi en provoquer d'autres qu'on n'a pas tendance à lui associer. "Lorsqu'une personne atteinte de coeliaquie consomme du gluten, cela provoque une réaction inflammatoire dans l'intestin grêle car l'organisme considère à tort cette substance comme un intrus. Les villosités intestinales de la paroi interne souffrent du contact répété avec le gluten et des réactions inflammatoires provoquées. Elles s'affaissent, ce qui diminue leur capacité à absorber les vitamines, minéraux, etc. présents dans l'alimentation", explique Katrien Wellens, diététicienne (UZA) et coeliaque. Au bout d'un certain temps, divers symptômes s'installent - diarrhée et constipation, nausées, maux de ventre, voire vomissements et perte de poids. "A cela s'ajoutent d'autres symptômes, plus vagues, comme de la fatigue, des sautes d'humeur, une hyper émotivité, des aphtes dans la bouche, des anomalies de l'émail dentaire et de l'anémie." Le diagnostic est assez simple et se fait via une prise de sang qui vérifie la présence d'anticorps contre le gluten. Mais avant de faire la prise de sang, il faut manger des aliments riches en gluten, sans quoi la réaction inflammatoire ne pourra pas être détectée. On a cru un temps que seuls les enfants pouvaient souffrir de la maladie coeliaque, mais on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. "C'est une affection qui peut apparaître à tout âge, même chez des personnes en bonne santé et qui présentent souvent des symptômes récurrents. Si vous hésitez à faire une prise de sang, vous pouvez aussi réaliser en ligne un test assez simple, sur base d'une série de symptômes (voir ci-dessous)", conseille Katrien Wellens. En cas d'augmentation des anticorps dans le sang, une gastroscopie sera effectuée pour confirmer le diagnostic. "Le seul traitement - et le plus efficace - consiste à suivre un régime strictement sans gluten pour réparer les dommages causés à l'intestin grêle." Autant savoir que c'est assez contraignant, car le gluten est quasi omniprésent dans notre alimentation. "Ce qui complique encore les choses, c'est qu'il y a beaucoup de gluten caché dans les aliments, comme les bonbons et sucreries, les sauces, les cubes de bouillon... Il faut donc se montrer particulièrement vigilant."