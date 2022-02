Les raideurs musculaires sont souvent dues à un exercice physique inhabituel mais elles sont aussi fréquemment ressenties au sortir de l'hiver. Voici comment récupérer.

Les raideurs musculaires sont assez courantes en hiver. Nous sommes nombreux à connaître des problèmes de rigidité, de douleur et de faiblesse musculaire, dus le plus souvent au fait de rester trop longtemps dans la même position. Qui plus est, on a tendance inconsciemment à se pencher en avant et à se recroqueviller pour protéger le haut du corps du froid, ce qui ne fait qu'accroître les tensions. Autre cause fréquente de raideur musculaire: un effort intense prolongé, une activité à laquelle les muscles ne sont pas habitués ou entamée sans échauffement. Or, les cellules musculaires très sollicitées requièrent davantage d'oxygène. Si l'apport en oxygène est insuffisant, de l'acide lactique se forme et s'accumule dans les cellules musculaires. Un effort excessif peut aussi provoquer de minuscules déchirures dans les fibres musculaires qui, à leur tour, occasionnent des réactions inflammatoires, d'où une sensation de raideur, voire de douleur. Quand vous reprenez le sport ou le jardinage à la fin de l'hiver, allez-y en douceur. Intensifiez votre effort de 10% environ, semaine après semaine, pour réhabituer les muscles et limiter le risque de surcharge. Si vous optez pour une nouvelle activité physique, commencez au niveau débutant. Même si vous avez une bonne condition physique générale, les muscles ont besoin de temps pour s'habituer à un effort différent. Prévoyez un échauffement d'une quinzaine de minutes avant chaque gros effort en répétant quelques exercices simples tels que des sautillements, des balancements ou des élongations. Après l'effort, prenez le temps de vous détendre, marchez normalement, faites quelques mouvements des pieds ou des étirements. Les raideurs musculaires finissent par s'estomper naturellement mais il est possible d'activer le rétablissement. Mieux vaut une demi-heure de marche, de vélo ou de natation qu'un exercice intensif. Ce genre d'activité stimule la circulation du sang dans les muscles et facilite l'évacuation de l'acide lactique et par conséquent une récupération active. Les étirements permettent également de soulager temporairement la douleur. Un bain chaud, un massage ou un icepack peuvent apporter un certain réconfort mais ne conviennent pas à tout le monde. Certains gels et pommades ont un effet antidouleur mais n'accélèrent pas la récupération.