Notre système immunitaire contient-il une sorte d'horloge biologique qui nous protège mieux contre les infections à certaines heures de la journée ou pendant certains mois de l'année ? De nouvelles études suggèrent que notre réponse immunitaire fonctionne plus efficacement pendant la journée, lorsque le risque d'infection est le plus élevé.

Notre corps fonctionne selon un rythme biologique qui correspond en fait aux 24 heures dont la terre a besoin pour tourner autour de son propre axe. Ce rythme circadien régule toute une série de fonctions biologiques et comportementales telles que notre cycle veille-sommeil, la pression artérielle, la température du corps, la production d'hormones, le rythme cardiaque mais aussi, par exemple, les capacités cognitives et la mémoire. Chez l'Homme, cette horloge interne est située dans l'hypothalamus, dans le cerveau.

Ce rythme circadien jouerait également un rôle majeur dans le fonctionnement de notre système immunitaire, selon une nouvelle étude irlandaise. Depuis des années, nous observons que certaines maladies, comme la grippe, frappent davantage pendant l'hiver, alors que les symptômes d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, ont tendance à s'aggraver davantage en été. Il y a eu des indices par le passé que cela pouvait être causé par les "rythmes circadiens" quotidiens et saisonniers du système immunitaire, mais cela n'a jamais fait l'objet de recherches approfondies sur de grands groupes de personnes. "Jusqu'à présent, nous ne savions pas exactement quel rôle jouait l'organisme dans cette sensibilité accrue aux virus de la grippe, entre autres, pendant l'hiver", explique le Dr Cathy Wise (Royal College of Surgeons Ireland).

Les globules blancs

Wise et son équipe ont analysé les données sanguines de l'étude de la Biobank britannique, qui contient des échantillons provenant de plus de 329 000 personnes. Ils ont vérifié si le moment de la prise de sang avait un effet sur le nombre de cellules immunitaires présentes, et ont effectivement trouvé un lien. Le nombre de globules blancs et de marqueurs inflammatoires dans le sang varie selon l'heure de la journée et la saison. "Cela confirme l'idée que notre système immunitaire contient une sorte d'horloge et de calendrier internes", explique M. Wise. Les variations des globules blancs étaient indépendantes des facteurs liés au mode de vie, ou des niveaux de vitamine D.

Recherche sur les souris

Ces fluctuations quotidiennes des globules blancs confirment des recherches antérieures réalisées à ce sujet chez la souris. Du point de vue de l'évolution humaine, il semble logique que nos cellules immunitaires soient plus actives pendant la période où nous sommes nous-mêmes les plus actifs, c'est-à-dire pendant la journée. Les scientifiques soupçonnent que le système immunitaire a évolué de telle manière que les meilleures performances sont obtenues pendant la journée, car c'est alors que nous sommes le plus susceptibles d'entrer en contact avec d'éventuels agents pathogènes tels que des virus ou certaines bactéries.

Cette nouvelle compréhension de l'horloge biologique peut aider à améliorer notre santé en adaptant intelligemment notre comportement. "Par exemple, il pourrait être utile de limiter vos activités pendant la nuit et en hiver, afin de minimiser l'exposition aux agents pathogènes à un moment où notre système immunitaire est le moins puissant", a déclaré le professeur Tami Martino (Université de l'Ontario) au journal britannique The Guardian.

