Maux de tête, maux de dents, sensibilité, congestion nasale et céphalée... Suite aux changements parfois brusques de température, vous souffrez de sinusite? Nos conseils pour soulager la douleur.

Utiliser une solution saline

Rincer le nez à l'eau physiologique (eau salée) permet de fluidifier le mucus au niveau du nez et d'ainsi soulager la congestion. Vous pouvez trouver des solutions salines en pharmarcie, ou la réaliser vous-même, à condition de ne pas vous tromper dans les doses de sel à mettre dans l'eau. Mieux vaut néanmoins utiliser des produits recommandés par votre médecin.

Se moucher et se rincer le nez

En se mouchant trop fort, on augmente la pression dans le nez et les mucosités infectées risquent de passer dans les sinus. Mieux vaut donc se moucher modérément. On peut, en revanche, se rincer le nez à volonté : cela nettoie les cavités et rétablit la circulation de l'air en direction des sinus. En cas de nécessité, le médecin peut pratiquer lui-même un rinçage des sinus ou une ponction sinusienne.

Se masser le visage

Un massage du visage peut offrir un réel soulagement. En revanche, si c'est douloureux, n'insistez pas.

Utiliser des bougies d'oreilles

Les bougies d'oreilles peuvent soulager mais soyez prudent. N'en utilisez pas si vous souffrez d'un problème d'oreille.

Fredonner

Selon des médecins suédois, ceux qui fredonnent (bouche fermée) à longueur de journée ne souffrent jamais de sinusite. Les vibrations et l'apport d'air passant par les narines se montreraient en effet particulièrement bénéfiques.

Prendre un bain de vapeur

L'humidité contribue à libérer les voies respiratoires. Une séance de hammam peut donc soulager la sinusite. Mais attention de ne pas dépasser 50% d'humidité, car le risque de moisissures (et d'allergies) augmente alors. Vous pouvez faire des inhalations à domicile avec le même résultat. Penchez-vous au-dessus d'un bol d'eau fumante, une serviette sur la tête, et ajoutez-y éventuellement du menthol, de l'eucalyptus ou de la camomille. Evitez par contre les pièces enfumées et les écarts de température.

Recourir à l'acupuncture

"Des polypes ou un abcès doivent, bien entendu, être soignés par le biais de la médecine classique mais l'acupuncture peut être prescrite en cas de sinusite aiguë ou chronique, déclare Mark Huylebroeck médecin acupuncteur. C'est parfois un excellent traitement préventif, en cas de terrain allergique, par exemple. Nous traitons ainsi de nombreux patients au début de la saison du rhume des foins."

