Ce qui est bon pour notre santé est souvent aussi bon pour notre planète. C'est pourquoi la nouvelle pyramide alimentaire est un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent également manger de manière plus écologique. Mais ce n'est pas un mariage parfait. Il y a aussi quelques exceptions où vert et sain s'opposent.

L'Institut flamand pour une vie saine (Vlaams instituut gezond leven) et le département de l'environnement (departement omgeving) ont mené des études approfondies sur l'impact environnemental de différents types d'aliments sains. Il s'agit notamment de facteurs tels que l'émission de gaz à effet de serre, de l'utilisation des terres et de l'impact sur la qualité de l'eau, de l'air et du sol. À partir de ces résultats, ils ont établi des conseils pour rendre votre alimentation à la fois plus saine et plus verte.

1. Buvez principalement de l'eau du robinet

Pour maintenir un bon niveau d'hydratation au quotidien, l'eau est indispensable. La meilleure option est de la boire au robinet plutôt qu'en bouteille. Les deux sont aussi saines l'une que l'autre, mais l'eau du robinet n'a pas besoin d'être transportée ou conditionnée, ce qui en fait de loin la meilleure option. Investissez uniquement dans une bouteille réutilisable décente.

2. Mangez plus de fruits et de légumes, de préférence de saison

L'impact environnemental des légumes de saison est bien moindre et ils ont généralement meilleur goût. Les légumes de saison ne sont pas synonymes d'achat local. L'achat de fruits et légumes locaux soutient l'économie locale, mais n'est pas toujours meilleur pour l'environnement. Par exemple, les légumes locaux sont parfois cultivés dans des serres chauffées, ce qui augmente considérablement leur empreinte carbone. Si vous souhaitez quand même varier les plaisirs avec des légumes ou des fruits hors saison, les variétés surgelées, en conserve ou en bocal peuvent constituer une alternative plus écologique que le transport de légumes ou de fruits frais par avion.

3. Choisissez plus souvent des légumes secs, des céréales complètes et des noix

Il s'agit de sources de protéines saines, d'origine végétale et ayant un faible impact sur l'environnement. Les céréales complètes ont également l'avantage d'être moins transformées que les variétés blanches. Les légumineuses telles que les pois chiches et les haricots sont d'excellents substituts de la viande et ont également un faible impact environnemental. Une poignée de fruits à coque non salés chaque jour en guise d'en-cas ou au petit-déjeuner s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un régime alimentaire sain.

4. Mangez moins de viande et privilégiez la volaille, le poisson et les oeufs à la viande rouge et aux produits transformés

Les aliments d'origine végétale sont non seulement plus sains mais ont également un impact environnemental plus faible que les aliments d'origine animale. En réduisant votre consommation de viande, vous faites donc d'une pierre deux coups. Le boeuf et l'agneau, en particulier, ont un coût écologique élevé. Il s'agit de viandes rouges, que nous devrions consommer le moins possible. La volaille et les oeufs obtiennent de meilleurs résultats dans les deux domaines. Il y a un contraste avec les poissons. Le poisson est peut-être bon pour la santé, mais il a un coût environnemental élevé. Il est donc préférable de ne consommer des poissons gras qu'une ou deux fois par semaine. Choisissez des espèces saisonnières qui sont pêchées ou élevées de manière durable. Vérifiez l'étiquette MSC ou ASC.

5. Consommez le moins possible de calories vides, comme les boissons gazeuses, les snacks et les sucreries

Ils fournissent beaucoup d'énergie ou de calories, mais pratiquement aucun nutriment tel que des vitamines ou des minéraux. En outre, il s'agit d'aliments hautement transformés, dont l'impact environnemental est élevé. Si vous voulez quand même déguster un encas, vous pouvez utiliser le Nutriscore pour trouver la version la plus saine.

6. Éviter le gaspillage alimentaire

Chaque année, nous jetons tous des tonnes de nourriture. Ce gaspillage peut être évité grâce à une meilleure organisation. L'utilisation de planificateurs comme un menu hebdomadaire ou des listes de courses intelligentes peut vous aider. S'il y a des restes de votre repas, grâce à de meilleures méthodes de conservation, vous pouvez les réutiliser ou les manger le(s) jour(s) suivant(s).

7. Ne mangez pas plus que ce dont votre corps a besoin

Nous ne sommes plus habitués à écouter réellement les signaux de faim et de satiété de notre corps. Inconsciemment, nous mangeons plus que nécessaire. Les distractions pendant les repas, comme regarder la télévision ou utiliser un smartphone, nous empêchent également de prêter toute notre attention à ce que nous mangeons. En planifiant bien vos repas et en évitant d'acheter et de manger plus que nécessaire, ainsi qu'en prévoyant des collations saines, vous pouvez mieux gérer votre alimentation.

