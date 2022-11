Fatigue, écran, mal de tête, poussière dans l'oeil, allergies... De nombreuses raisons nous poussent à nous frotter les yeux. Et pourtant, ce geste qui semble si anodin peut avoir de grandes conséquences.

Se frotter les yeux, un geste qui peut sembler banal pour beaucoup mais qui est en réalité déconseillé par les professionnels de la santé. Alors même si vous avez les yeux secs, qui vous démangent ou qui piquent, éviter de porter vos mains à votre visage. Même deux fois par jour, c'est déjà trop. Mais en quoi est-ce dangereux pour la santé oculaire ?

Déformation de la cornée

Selon plusieurs études, dont une réalisée par la Fondation Rothschild, les frottements oculaires peuvent entraîner des dégâts importants sur la cornée. En effet, même sans être particulièrement vigoureux, ils induisent un stress mécanique responsable d'une déformation et d'un amincissement de la cornée. C'est ce qu'on appelle le kératocône: la cornée s'amincit, se déforme, perd sa forme sphérique normale et prend la forme d'un cône irrégulier. Résultat: la personne développe un astigmatisme ou une myopie, la vue baisse et une intervention chirurgicale est parfois nécessaire.

Infection

Les mains sont vecteurs de virus et bactéries qui peuvent déclencher des infections. Parmi les infections les plus courantes, on retrouve notamment la conjonctivite. Douloureuse, cette inflammation provoque une sensation de brûlures et de démangeaisons. Par conséquent, on aura tendance à nous frotter les yeux afin de se débarrasser de cette désagréable sensation, au risque d'accentuer le problème... Peu importe le nombre de fois que vous vous laverez les mains dans la journée, mieux vaut éviter de poser ses doigts sur cette zone du visage, particulièrement sensible aux corps étrangers.

Yeux rouges

En vous frottant les yeux, vous risquez de fragiliser et provoquer la rupture des capillaires (petits vaisseaux sanguins) présents dans l'oeil. Résultat: vos yeux deviennent rouges.

Accentuation des cernes

La peau du contour de l'oeil est la plus fine de votre corps. En frottant continuellement cette zone, vous risquez de l'amincir davantage et donc d'entraîner la rupture de minuscules vaisseaux sanguins qui favorisera l'apparition de cernes noires.

Se frotter les yeux, un geste qui peut sembler banal pour beaucoup mais qui est en réalité déconseillé par les professionnels de la santé. Alors même si vous avez les yeux secs, qui vous démangent ou qui piquent, éviter de porter vos mains à votre visage. Même deux fois par jour, c'est déjà trop. Mais en quoi est-ce dangereux pour la santé oculaire ?Selon plusieurs études, dont une réalisée par la Fondation Rothschild, les frottements oculaires peuvent entraîner des dégâts importants sur la cornée. En effet, même sans être particulièrement vigoureux, ils induisent un stress mécanique responsable d'une déformation et d'un amincissement de la cornée. C'est ce qu'on appelle le kératocône: la cornée s'amincit, se déforme, perd sa forme sphérique normale et prend la forme d'un cône irrégulier. Résultat: la personne développe un astigmatisme ou une myopie, la vue baisse et une intervention chirurgicale est parfois nécessaire.Les mains sont vecteurs de virus et bactéries qui peuvent déclencher des infections. Parmi les infections les plus courantes, on retrouve notamment la conjonctivite. Douloureuse, cette inflammation provoque une sensation de brûlures et de démangeaisons. Par conséquent, on aura tendance à nous frotter les yeux afin de se débarrasser de cette désagréable sensation, au risque d'accentuer le problème... Peu importe le nombre de fois que vous vous laverez les mains dans la journée, mieux vaut éviter de poser ses doigts sur cette zone du visage, particulièrement sensible aux corps étrangers.En vous frottant les yeux, vous risquez de fragiliser et provoquer la rupture des capillaires (petits vaisseaux sanguins) présents dans l'oeil. Résultat: vos yeux deviennent rouges.La peau du contour de l'oeil est la plus fine de votre corps. En frottant continuellement cette zone, vous risquez de l'amincir davantage et donc d'entraîner la rupture de minuscules vaisseaux sanguins qui favorisera l'apparition de cernes noires.