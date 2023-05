Au retour du beau temps, quoi de plus agréable que d'enfiler ses chaussures de marche pour sortir se promener. Mais comment prévenir les ampoules, les cors et autres désagréments quand on est adepte de la randonnée? Une pédicure médicale donne des conseils.

Vous vous asseyez après une longue marche, vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes et aïe - là voici la vilaine ampoule qui vous fait tant souffrir. Si, en tant que randonneur, vous consacrez un peu de temps et d'attention à l'entretien de vos pieds, vous pouvez prévenir ces bobos et autres maux douloureux et ainsi vous assurer de continuer à marcher sans entrave. Wilma Sijbolts, pédicure médicale, explique comment garder ses pieds en bonne santé.

Tout commence par de bonnes chaussettes

"Pour avoir des pieds en bon état pendant une randonnée, il est essentiel d'avoir de bonnes chaussettes. L'offre de chaussettes de randonnée est très vaste. Vous pouvez en trouver à bon prix dans les supermarchés, mais aussi dans les magasins de sport en plein air pour quelques euros de plus. De bonnes chaussettes ne doivent pas nécessairement être chères ; la matière est plus importante que le prix. Dans tous les cas, ne choisissez pas des chaussettes en coton. Elles se mouillent rapidement, ce qui ramollit la peau de vos pieds et vous rend plus vulnérable aux ampoules. La laine, en particulier le mérinos, est une bonne alternative. Cette matière est confortable et peut absorber beaucoup d'humidité. Mais les chaussettes en polyester ou en polyamide conviennent également très bien. Veillez à acheter la bonne taille : pas trop petite, mais certainement pas trop grande non plus. Si les chaussettes ne sont pas assez serrées, l'excédent de tissu frottera contre votre chaussure et vous risquez de souffrir d'ampoules ou de callosités. Si vos chaussettes ont tendance à devenir rapidement humides, assurez-vous d'en avoir une paire supplémentaire que vous pourrez changer au cours de votre promenade. Vous éviterez ainsi de marcher trop longtemps avec les pieds mouillés."

Les chaussures à la mode ne sont pas toujours les meilleures

"Pour les chaussures, mieux vaut dépenser un peu plus d'argent. Allez dans un bon magasin de chaussures, où l'on vous aidera à choisir le bon modèle de chaussures de marche adapté à vos pieds. Ce ne sont certes pas toujours les plus belles, mais elles conviendront mieux que les modèles à la mode. Ces derniers sont souvent étroits, alors que vos pieds ont besoin d'espace pour s'adapter au mouvement de la marche. Si vous marchez en montagne, cet espace est particulièrement important pour permettre à vos pieds de s'enrouler correctement lors des montées et des descentes. Mon meilleur conseil pour une chaussure bien ajustée : dessinez le contour de votre pied sur une feuille de papier, découpez-le et placez-le à l'intérieur de votre chaussure. Vous pouvez également emporter le papier avec vous dans le magasin. Si les bords se recourbent, la chaussure n'est pas bien ajustée. Une visite chez un podologue peut également s'avérer utile. Il peut fabriquer une petite semelle pour vos chaussures afin de corriger les pieds creux ou plats. Ainsi, vos pieds risquent moins de vous gêner lorsque vous marchez."

Utiliser du ruban adhésif ou de la laine du marcheur pour prévenir les ampoules

"C'est surtout au début de la saison que de nombreuses personnes souffrent d'ampoules. La peau des pieds n'est alors pas (ou plus) habituée à la pression ou aux frottements. Prévenez les ampoules en collant du ruban adhésif sur les parties vulnérables de votre pied, telles que les talons, le côté du pied près du petit orteil et l'avant-pied (sous la plante du pied). Collez plusieurs couches les unes aux autres, de sorte à les faire se chevaucher comme une rangée de tuiles. Veillez à ce que le ruban ne s'enroule pas. La laine du marcheur aide également à lutter contre les ampoules. Cette laine de mouton est fine et peu structurée. Vous pouvez l'enrouler autour du talon ou entre les orteils avant d'enfiler vos chaussettes de marche. Elle prévient les points de pression et absorbe l'humidité. La laine a également un effet thermique. Elle garde donc vos pieds au chaud en hiver et au frais en été. Vous pouvez acheter du ruban adhésif et de la laine du marcheur en pharmacie ou dans les magasins de sport."

Coupez vos ongles

"Il existe une certaine confusion quant à la manière de couper les ongles des orteils. Dans mon cabinet, je vois régulièrement des personnes dont le bout du gros orteil est bosselé et vient se placer devant l'ongle, l'empêchant de pousser correctement. L'ongle est alors bleu et pousse parfois vers le haut. Cela se produit souvent lorsque l'ongle du gros orteil est cassé ou quand il est trop court. Des chaussures trop petites peuvent également en être la cause. Coupez toujours votre ongle de pied en suivant la forme de votre orteil. Il n'est pas nécessaire de le couper complètement droit. Utilisez des ciseaux aux coins arrondis."

Les callosités, c'est bien, mais pas trop

"Les callosités ont une fonction importante : il s'agit d'une couche protectrice naturelle aux endroits où la peau subit de nombreux frottements. Mais si elles deviennent trop épaisses ou trop sèches, elles peuvent devenir douloureuses. Des cors peuvent alors apparaître. Un cor est une partie de callosité - soit un épaississement localisé de la peau - de la taille d'une tête d'épingle, qui se développe dans la peau. Avec le temps, il peut appuyer sur un nerf et provoquer une douleur. Les cors peuvent être évités en éliminant les callosités trop importantes. Veillez à ne pas trop en enlever, car la peau sera moins bien protégée".

Hydratez vos pieds tous les jours

"L'hydratation quotidienne des pieds avec une bonne crème permet de conserver la souplesse de la peau et d'éviter la formation de callosités. Plus la peau est sèche, plus la crème doit être épaisse. Vous pouvez acheter une bonne crème pour les pieds dans les pharmacies, celle-ci est généralement un peu plus épaisse qu'une crème pour le corps ordinaire. Mais vous pouvez aussi utiliser une crème pour les mains qui est agréable au toucher. Séchez toujours bien la peau entre les orteils après la douche. Si besoin, utilisez un sèche-cheveux. Veillez simplement à ce qu'il ne soit pas trop chaud".

Allez chez le pédicure si vous ne pouvez plus le faire vous-même

"Pour certaines personnes, une visite chez le pédicure est une nécessité. Par exemple, lorsqu'il est devenu difficile de prendre soin de ses pieds en raison d'une maladie. Chez les diabétiques, les nerfs des mains et des pieds ne fonctionnent plus aussi bien. Vous ne sentez alors plus une blessure au pied, ce qui peut être dangereux. Le pédicure peut contrôler et prendre soin des pieds. L'importance de cette cure est souvent sous-estimée. Si vous identifiez des problèmes de pieds à un stade précoce, de nombreux troubles peuvent être évités par la suite."

Source: Plusonline.nl

