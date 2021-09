De retour à la maison après avoir passé plusieurs jours dans un hôtel ou une chambre d'hôte à l'étranger, plusieurs piqures vous démangent? Vous avez peut-être été piqué par des punaises de lit, des bestioles qui se cachent dans le linge de lit et dans le matelas. Attention, ces bêtes sont d'excellentes voyageuses! Voici comment vous en débarrasser.

De petite taille et de couleur brunâtre, la punaise de lit est un insecte qui se nourrit du sang humain. Les hôtels et autres établissements où les clients se succèdent beaucoup sont une source importante de punaises de lit. Leur présence n'est pas nécessairement synonyme de la malpropreté. On peut les trouver même à des endroits propres et luxueux. Les punaises se cachent dans les endroits sombres, dans les draps, sous les tapis, dans le matelas, derrière les tableaux et tables de nuit... Une fois piqué, des boursouflures rouges apparaîssent sur la peau, suivies de démangeaisons. Mais attention, cette bestiole colonise de nouveaux environnements en prenant l'avion ou le train, bien au chaud dans les valises des voyageurs. Voici quelques conseils pour éviter sa propagation dans la maison.

À faire lorsque vous rentrez chez vous

En cas de doute, si vous avez été piqué durant vos vacances, ne rentrez pas tout de suite dans votre chambre. Filez immédiatement dans la salle de bains pour y déposer vos valises et retirer tous vos vêtements. Ouvrez ensuite vos valises dans la baignoire et lavez vos vêtements à 60°, y compris ceux que vous avez portés, ainsi que le tapis de bain qui vous auriez laissé par terre au moment où vous vous êtes changé. Si possible, mettez-les ensuite dans le sèche-linge qui permettra d'éliminer les punaises qui résistent encore ainsi que leurs oeufs et laves.

Fouillez au peigne fin tous vos effets et valises y compris les brosses à cheveux. Passez l'aspirateur dans votre valise pour déloger tous les parasites restants et débarrassez-vous immédiatement du sac. Laver ensuite le réservoir de l'aspirateur avec du détergent et surtout avec de l'eau chaude. Afin de vous assurer de l'élimination complète des punaises, laver votre valise dans la baignoire, à l'eau chaude, en prenant soin de frotter la fermeture éclair.

Une autre astuce consiste à mettre les effets au congélateur et régler la température en deçà de -20°C.

À faire en cas d'infestation

Si vous vous rendez compte de la présence de punaises de lit une à deux semaines après votre retour de vacances, c'est qu'il est déjà trop tard. Les punaises de lit auront déjà colonisé votre intérieur. Dans ce cas-là, pensez à passer l'aspirateur dans les endroits suivants:

Inspectez en priorité votre lit (sommier, matelas, tête de lit) et votre canapé

Passez ensuite aux rideaux (tringle et ourlets)

Vérifiez les plinthes et les prises

Scrutez ensuite le reste du mobilier

Jetez ensuite le sac d'aspirateur à l'extérieur, après l'avoir hermétiquement fermé.

Pour tuer celles qui vous auraient échappé, disposez un film de terre de diatomée (insecticide naturel peu connu) en aérosol au niveau des cachettes et autres lieux d'abri possibles (plinthes, lattes, sommier, intérieur des prises électriques...).

À faire en dernier recours

Si toutes les solutions précitées ne fonctionnent pas, faites appel à un spécialiste. Les surfaces les plus infestées seront traitées à l'aide d'un insecticide "choc". Le reste (tapisseries décollées, plinthes, fissures...) sera passé à l'insecticide "rémanent". Un deuxième passage est nécessaire pour éliminer les larves ou les adultes qui n'auraient pas été tués la première fois.

De petite taille et de couleur brunâtre, la punaise de lit est un insecte qui se nourrit du sang humain. Les hôtels et autres établissements où les clients se succèdent beaucoup sont une source importante de punaises de lit. Leur présence n'est pas nécessairement synonyme de la malpropreté. On peut les trouver même à des endroits propres et luxueux. Les punaises se cachent dans les endroits sombres, dans les draps, sous les tapis, dans le matelas, derrière les tableaux et tables de nuit... Une fois piqué, des boursouflures rouges apparaîssent sur la peau, suivies de démangeaisons. Mais attention, cette bestiole colonise de nouveaux environnements en prenant l'avion ou le train, bien au chaud dans les valises des voyageurs. Voici quelques conseils pour éviter sa propagation dans la maison.En cas de doute, si vous avez été piqué durant vos vacances, ne rentrez pas tout de suite dans votre chambre. Filez immédiatement dans la salle de bains pour y déposer vos valises et retirer tous vos vêtements. Ouvrez ensuite vos valises dans la baignoire et lavez vos vêtements à 60°, y compris ceux que vous avez portés, ainsi que le tapis de bain qui vous auriez laissé par terre au moment où vous vous êtes changé. Si possible, mettez-les ensuite dans le sèche-linge qui permettra d'éliminer les punaises qui résistent encore ainsi que leurs oeufs et laves. Fouillez au peigne fin tous vos effets et valises y compris les brosses à cheveux. Passez l'aspirateur dans votre valise pour déloger tous les parasites restants et débarrassez-vous immédiatement du sac. Laver ensuite le réservoir de l'aspirateur avec du détergent et surtout avec de l'eau chaude. Afin de vous assurer de l'élimination complète des punaises, laver votre valise dans la baignoire, à l'eau chaude, en prenant soin de frotter la fermeture éclair.Une autre astuce consiste à mettre les effets au congélateur et régler la température en deçà de -20°C.Si vous vous rendez compte de la présence de punaises de lit une à deux semaines après votre retour de vacances, c'est qu'il est déjà trop tard. Les punaises de lit auront déjà colonisé votre intérieur. Dans ce cas-là, pensez à passer l'aspirateur dans les endroits suivants:Jetez ensuite le sac d'aspirateur à l'extérieur, après l'avoir hermétiquement fermé.Pour tuer celles qui vous auraient échappé, disposez un film de terre de diatomée (insecticide naturel peu connu) en aérosol au niveau des cachettes et autres lieux d'abri possibles (plinthes, lattes, sommier, intérieur des prises électriques...).Si toutes les solutions précitées ne fonctionnent pas, faites appel à un spécialiste. Les surfaces les plus infestées seront traitées à l'aide d'un insecticide "choc". Le reste (tapisseries décollées, plinthes, fissures...) sera passé à l'insecticide "rémanent". Un deuxième passage est nécessaire pour éliminer les larves ou les adultes qui n'auraient pas été tués la première fois.