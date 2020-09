Voici comment renforcer vos muscles sans sortir de chez vous.

Si vous n'êtes pas fan de sport ou si vous n'avez pas beaucoup bougé pendant un certain temps, mieux vaut y aller en douceur, par exemple, en faisant des séries de 5 à 15 minutes d'exercices réparties sur la journée (plutôt qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure d'affilée) ...

Si vous n'êtes pas fan de sport ou si vous n'avez pas beaucoup bougé pendant un certain temps, mieux vaut y aller en douceur, par exemple, en faisant des séries de 5 à 15 minutes d'exercices réparties sur la journée (plutôt qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure d'affilée) : ce sera plus efficace. Tâchez de maintenir trois séries d'exercices hebdomadaires d'au moins 20 minutes. Si vous sentez que vous vous essoufflez, arrêtez-vous et raccourcissez vos séries d'exercices les jours suivants. Travaillez jusqu'à votre point de limite, sans le dépasser, ni vous faire mal. Position de départ : debout, le dos bien droit. Position de départ : assis.e le dos bien droit sur un tapis ou sur le bord du lit Position de départ : légèrement penché.e en arrière devant le rebord d'une chaise. Position de départ : couché.e sur le dos, sur un tapis de sol, les genoux fléchis. Position de départ : assis.e sur une chaise, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol. Position de départ :couché.e sur le ventre, sur un matelas de sol. Position de départ : debout, en vous aidant du dossier d'une chaise ou d'un montant de lit. Position de départ : debout, en vous aidant éventuellement du dossier d'une chaise ou d'un montant de lit. Position de départ : placez-vous au bas de l'escalier, face aux marches. Position de départ : couché.e sur le dos, les deux jambes relevées à angle droit.