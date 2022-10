Les remèdes maison sont de tous temps et de toutes cultures. Ils sont souvent considérés comme des inepties, mais ce mépris est loin d'être justifié. De nombreuses astuces de grand-mère sont encore aujourd'hui employées, au vu de leur efficacité. Dans le magazine Plus de ce mois-ci, des scientifiques mettent en évidence certains remèdes frappants. En voici d'autres très utiles à garder sous la main.

Miel cicatrisant

Les civilisations d'Egypte antique le savaient déjà: le miel est un excellent remède pour soigner les plaies. À cette époque, le miel brut était utilisé, souvent en combinaison avec de la graisse de laine (lanoline) pour rendre l'onguent un peu plus crémeux. Des preuves de ce mélange ont été trouvées. Mais cet or des abeilles a fini aux oubliettes pendant des siècles... jusqu'à il y a environ 30 ans! À cette époque, le miel a soudainement à nouveau été utilisé dans le traitement des plaies. Selon Luc Gryson (CNC vzw), spécialiste dans le traitement des plaies, "La meilleure façon de guérir des plaies est de le faire de manière humide. Cette idée révolutionnaire a fait son apparition dans les années 1960, après quoi des produits tels que les hydrogels ont été largement développés pour créer un environnement gélatineux, ni trop humide ni trop sec. C'est dans ce contexte que les propriétés particulières du miel ont également été revisitées."

Il ne s'agit pas du miel pur que vous pouvez acheter chez un apiculteur. L'application de ce miel directement sur une plaie peut être douloureuse. "De plus, le miel d'apiculteur peut contenir des spores de la bactérie clostridium, ce qui le rend inutilisable pour le traitement des plaies."

Pour utiliser du miel, une étape intermédiaire est donc nécessaire. Plusieurs entreprises ont commencé à développer des pommades au miel, dans lesquelles le miel pur est purifié par irradiation ou par un autre traitement, puis associé à un gélifiant tel que l'hydrogel. "Ces mélanges s'avèrent très efficaces pour soulager la douleur et combattre les infections. Le miel a à la fois un effet antiseptique et un effet antibactérien. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, le miel peut éloigner l'eau ou l'humidité de la plaie et des bactéries." La faible acidité du miel permet de libérer davantage d'oxygène, ce qui a un effet bénéfique sur la croissance des tissus et accélère donc la cicatrisation des plaies.

Aujourd'hui, les pommades au miel comptent parmi les produits les plus avancés en matière de soins des plaies. "Vous pouvez les appliquer à presque toutes les plaies, des brûlures aux abrasions, et ils peuvent facilement être combinés à tout type de pansement. De plus, il suffit d'appliquer une fine couche de pommade au miel, contrairement aux hydrogels. Par conséquent, les pansements restent également mieux en place."

Le gingembre combat les nausées

Le gingembre stimule la bile et l'action des enzymes digestives, permettant une digestion plus rapide des aliments. Le gingembre peut être consommé de différentes manières, en comprimés, en tisane ou comme une "épice" que vous incorporez aux repas. Il est moins cher que les médicaments et n'a pas d'effets secondaires.

On dit traditionnellement que les marins mâchent du gingembre pour rester debout lorsque les tempêtes éclatent et que la mer est agitée. Mais cela ne semble pas être tout à fait exact. Une ancienne étude danoise menée auprès de marins et d'officiers de marine a révélé que ceux qui avaient avalé du gingembre souffraient à peine moins du "mal de mer", mais qu'ils vomissaient moins souvent que ceux qui avaient pris un placebo.

Entre-temps, de nouvelles études sur les effets du gingembre ont été publiées et se montrent plus positives à son égard. En particulier chez les femmes enceintes, le gingembre semble aider à combattre les nausées matinales. La racine contient certaines substances qui affectent la disponibilité du neurotransmetteur sérotonine. On dit que cela a un effet bénéfique sur le cerveau - puisque le centre des vomissements est moins stimulé -, ainsi que sur l'estomac et les intestins.

Après une intervention chirurgicale sous anesthésie complète, un grand nombre de personnes souffrent de nausées. Des études ont montré que les gélules de gingembre peuvent apporter un certain soulagement. Pendant les longs trajets en voiture ou en bus, le gingembre peut également s'avérer très utile pour lutter contre le mal des transports.

Plusieurs études ont également été menées sur l'impact du gingembre chez les patients cancéreux traités par chimio. Les résultats sont néanmoins mitigés.

