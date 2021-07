Les personnes qui se remettent d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale se voient généralement proposer des exercices principalement physiques. L'aspect psychologique du rétablissement est souvent négligé. Mais en visualisant activement divers exercices et mouvements depuis votre fauteuil, vous aidez également vos muscles et votre rééducation.

Si vous devez interrompre vos activités quotidiennes pendant une longue période en raison d'une blessure, le repos n'est pas la seule manière de garantir votre bon rétablissement. La pratique mentale ou l'entraînement par la visualisation semble être un excellent complément ou une excellente préparation à toutes sortes d'exercices de rééducation physique. En réalisant certaines activités dans votre esprit, comme vous promener dans le quartier, nager, danser, etc., vous pouvez "entraîner" vos muscles et votre coordination. Des recherches ont montré que les personnes qui visualisent régulièrement leurs mouvements récupèrent beaucoup plus rapidement par la suite que celles qui se contentent de se reposer.

Dans les doigts

Il y a l'histoire remarquable d'une pianiste qui a dû laisser de côté son instrument pendant une longue période à cause d'une blessure à l'épaule. Son physiothérapeute lui faisait étudier chaque jour un morceau difficile dans sa tête, sans qu'elle puisse réellement le jouer. Quand elle a été autorisée à utiliser à nouveau son épaule, elle l'a jouée sans problème en un rien de temps. En imaginant jouer le morceau dans son cerveau, c'est comme si celui-ci était déjà au bout de ses doigts. L'effet de la visualisation ne doit pas être sous-estimé. De nombreux athlètes de haut niveau utilisent également la visualisation avant une compétition. Les skieurs, les bobsleighs et les patineurs sont bien connus pour cela. Comme ils ont déjà fait le parcours dans leur tête, il est ensuite plus facile pour les muscles de le réaliser réellement.

Trois types d'exercices

La visualisation est une chose que tout le monde peut faire. Trois types d'exercices de visualisation peuvent être utilisés en rééducation. Il y a tout d'abord des exercices de visualisation guidée. Le but de ces exercices est de vous relaxer en vous emmenant, par la pensée, dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple, vous vous rendez sur votre lieu de vacances préféré et vous activez autant de sens que possible. Grâce à la relaxation, votre corps bénéficie d'un repos plus profond, et cela se traduit par une diminution de la douleur et un meilleur sommeil. Bref, que du positif pour le processus de récupération.

Le deuxième type est constitué d'exercices de visualisation motrice où vous faites dans votre tête les exercices que vous feriez normalement avec le kinésithérapeute. Par exemple, avant d'exercer réellement votre genou, vous visualisez une action qui utilise votre hanche ou votre genou. Cette visualisation permet à la séance d'exercice qui suit de se dérouler beaucoup plus efficacement. L'appréhension est également beaucoup plus faible chez les personnes qui visualisent. Les muscles sont préparés par le cerveau. Les recherches montrent que lorsque l'on visualise des exercices, les mêmes zones du cerveau sont actives que lorsque l'on effectue physiquement les mouvements.

Enfin, le dernier type est constitué d'exercices de visualisation de guérison, où l'accent est mis sur la guérison d'une blessure en y envoyant de bons éléments et nutriments par la pensée.

