Crise d'épilepsie, crise cardiaque, AVC, crise d'angoisse: apprenez à les reconnaître et à poser les bons gestes. Le sang-froid peut sauver des vies!

La crise cardiaque

La crise cardiaque (infarctus du myocarde) est la première cause de mort subite chez les adultes. Elle survient le plus souvent autour de 55 ans chez les hommes et de 65 ans chez les femmes: l'excès de cholestérol, le diabète, l'hypertension, le tabagisme mais aussi le stress sont des facteurs de risque importants, surtout lorsqu'ils sont cumulés. L'AVC (accident vasculaire cérébral) se produit quand une artère du cerveau se bouche. Il survient la plupart du temps après 65 ans, chez des personnes présentant un risque cardiovasculaire (excès de cholestérol, obésité, arythmie cardiaque, tabagisme...) La crise d'angoisse ou attaque de panique est l'une des manifestations d'un trouble anxieux. Elle peut survenir une ou deux fois dans la vie ou se multiplier. Elle touche surtout les personnes jeunes (avant 45 ans) et davantage les femmes. L'épilepsie est une maladie relativement fréquente, notamment chez les enfants et les jeunes. Malgré les traitements, des crises peuvent survenir. L'asthme est une maladie fréquente et en augmentation. Elle correspond à une inflammation chronique des voies respiratoires qui provoque régulièrement des crises, qui se déclarent le plus souvent la nuit, au petit matin ou pendant un effort. Grâce à l'amélioration des traitements, les crises graves mettant la vie en danger sont plus rares que par le passé. Néanmoins, elles peuvent survenir, en particulier en cas de mauvaise observance au traitement.