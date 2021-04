QVAX, le nouvel outil pour bénéficier d'un vaccin non utilisé

Mailys Chavagne Journaliste Web

Tout citoyen désirant se faire vacciner et qui n'a pas encore reçu de convocation peut désormais s'inscrire sur la "liste de réservistes" QVAX afin de bénéficier en "last minute" d'une dose de vaccin non utilisée. Le nouvel outil doit permettre d'accélérer la campagne de vaccination et "d'atteindre au plus vite l'immunité de groupe" en utilisant "absolument chaque dose".

© belga

Le nouvel outil QVAX a été développé afin d'utiliser chaque dose de vaccin disponible alors que quotidiennement, dans chaque centre, certaines injections ne sont pas utilisées à la suite d'annulations de dernières minutes ou de personnes qui ne se sont pas présentées. Concrètement, les personnes volontaires à la vaccination de plus de 18 ans peuvent désormais s'inscrire sur le site www.qvax.be. Plusieurs informations sont requises parmi lesquelles le numéro de registre national, ainsi que vos disponibilités. La personne est alors contactée par son centre de vaccination lorsqu'une possibilité de se faire vacciner se présente. "Le système ne fonctionne pas suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L'ordre de distribution suit les règles mises en place par les autorités: à savoir, par ordre décroissant d'âge", explique Frank Robben, responsable informatique du gouvernement fédéral qui participe à la campagne de vaccination. Le système demande une certaine réactivité puisque sans réaction de la personne convoquée dans la demi-heure, l'invitation à se faire vacciner est envoyée à quelqu'un d'autre. Comment ça marche ? Ce mardi 6 avril, la plateforme QVAX a été prise d'assaut dès son ouverture officielle à minuit. À 8h, ils étaient déjà plus de 40.000 inscrits, et depuis lors la file d'attente ne cesse de s'allonger. Mais quelle procédure devez-vous suivre pour être candidat à une anticipation de la vaccination? Créer un compte : vous devez vous inscrire électroniquement à la liste QVAX, en indiquant notamment votre numéro de registre national, votre adresse email et votre numéro de GSM (pour vous contacter dès qu'une dose se "libère"); Choisir un centre de vaccination : l'outil vous propose des centres de vaccination en fonction de votre code postal de domiciliation (adresse officielle); Indiquer les disponibilités : vous devez ensuite indiquer vos disponibilités horaires afin de vous rendre dans la demi-heure de la convocation au centre de vaccination désigné. Vous pouvez modifier cette horaire à tout moment Alerte de disponibilité d'une dose: si une place se libère et que vous êtes le prochain à pouvoir être invité suivant les règles de distribution, une alerte sera envoyée par email et par SMS aux détails de contact que vous avez indiqués. Accepter l'invitation : confirmez que vous êtes toujours bien disponible et que vous souhaitez poursuivre votre inscription. Veillez à le faire dans le délai imparti, car si vous ne répondez pas à temps, une autre personne sera invitée à votre place; Finaliser l'inscription : vous êtes redirigé vers le système de réservation où vous pourrez saisir l'heure exacte de votre rendez-vous. Vous pouvez éventuellement y fixer le rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin (selon le vaccin). Vous voilà vacciné : Vous pouvez maintenant vous faire vacciner au centre de vaccination.