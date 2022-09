"Mon petit-fils est revenu de son camp avec la tête pleine de lentes. Comment s'en débarrasser sans forcément utiliser de shampooing insecticide? Et doit-on traiter les autres membres de la famille?"

Les poux sont des parasites tenaces: une fois qu'on en a, il n'y a aucune chance qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Au contraire, ils se reproduisent à grande vitesse. "Pour les éradiquer, la méthode la plus efficace et la plus écologique est, de loin, celle du peigne à poux utilisé sur cheveux humides, assure Dieter Van De Looverbosch, pharmacien à Anvers. L'inconvénient, c'est que cela prend beaucoup de temps. On pense souvent - à tort - qu'un shampooing aura une action plus rapide et plus radicale." Quand on manie le peigne, l'important est d'adopter la bonne technique et le bon timing. Il vous faut un peigne fin, spécial poux, avec des dents espacées de maximum 0,2 à 0,3 mm."Donnez la préférence à un modèle blanc ou métallique pour mieux y repérer les parasites. Quant aux peignes qui émettent des impulsions électriques, il n'a pas été prouvé qu'ils éliminent les poux plus vite ou plus efficacement." Lavez au préalable les cheveux avec un shampooing normal, appliquez une couche d'après-shampooing, puis démêlez à la brosse ou au peigne. Penchez la tête en avant et passez soigneusement le peigne à travers les cheveux en partant du cuir chevelu. Commencez par la nuque et procédez mèche par mèche. Essuyez chaque fois le peigne sur du papier essuie-tout et retirez les poux coincés à l'aide d'une cure-dents. Faites de même sur les côtés de la tête, d'une oreille à l'autre. Pour finir, rincez les cheveux et désinfectez le peigne en le trempant dans une eau à 60°C. Vous avez en principe retiré tous les poux, mais il reste encore les lentes (oeufs). Celles-ci mettent environ sept jours à éclore. Vous devez donc répéter l'opération pendant deux semaines, en passant les cheveux au peigne fin tous les trois à quatre jours pour être certain d'éliminer toutes les lentes. "Si un autre membre de la famille est concerné, pas d'hésitation: traitez toutes les personnes vivant sous le même toit. Même en l'absence de démangeaisons, car la présence de poux n'entraîne pas toujours de grattage." Il existe trois grandes catégories de shampooings et lotions anti-poux. Avant, on utilisait volontiers des insecticides. "Ils sont toxiques pour les poux, mais cette approche n'est plus recommandée. Les poux sont souvent devenus résistants aux produits agressifs comme le malathion et la perméthrine qui risquent d'irriter le cuir chevelu." Les produits qui contiennent du diméticone peuvent offrir une alternative efficace. "Ils enveloppent les poux d'une couche de silicone qui les empêche de respirer et les tue. Ce produit doit reposer 15 minutes sur la tête avant d'être rincé. Il peut aussi provoquer des effets secondaires, comme des rougeurs ou des irritations." Et les traitements à base de produits naturels, tels que l'huile de lavande, de citron ou de menthe? Il existe fort peu de preuves scientifiques de leur efficacité.