En période de fortes chaleurs, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Voici quelques conseils et bons gestes à adopter pour vous protéger de la canicule.

Après une période printanière particulièrement maussade et orageuse, le soleil brûlant et la chaleur étouffante font leur grand retour en cette saison estivale. 28°C ce mercredi, 32°C d'ici la fin de la semaine, tous les signes d'une forte canicule sont là. Des hausses de températures contre lesquelles vous devez impérativement vous protéger. En particulier les personnes plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées.

Et pour cause, les personnes âgées présentent des difficultés d'adaptation à la chaleur, dont notamment une réduction :

de la perception de la chaleur ;

de la sensation de soif, et

des capacités de transpiration.

5 conseils canicule

Afin d'éviter tout risque d'accident, la Croix-Rouge donne six conseils à respecter en cas de canicule.

1 - S'hydrater régulièrement

Même si vous ne ressentez pas le besoin de boire, il est important de s'hydrater régulièrement. Mais attention à ne pas boire à l'excès, ce n'est pas bon non plus : la Croix-Rouge recommande de ne pas dépasser 1,5L d'eau par jour. Évitez de boire des boissons alcoolisées ou de la caféine, qui sont diurétiques et augmentent ainsi votre sécrétion urinaire (ces boissons n'aident donc pas à rester hydraté). N'hésitez pas à manger des fruits et légumes gorgés d'eau, tels que la pastèque, le concombre, la laitue ou la tomate.

2 - Faire attention à l'hyperthermie

Gardez un oeil sur toutes les personnes sujettes à l'hyperthermie - phénomène qui se traduit par une incapacité du corps à transpirer. Emmenez-les voir un médecin dès les premiers signaux inquiétants, tels qu'une grande fatigue, une peau sèche et chaude, des crampes, des étourdissements, un mal de tête ou une difficulté inhabituelle à se déplacer.

3 - Porter des vêtements légers

Évitez le synthétique, et préférez des matières naturelles et légères, des vêtements amples et aérés, pour aider à maintenir le corps à une bonne température.

4 - Se couvrir et sortir aux bonnes heures

Même si vous mettez une couche importante de crème solaire, il vaut mieux éviter de sortir à tout moment de la journée. Si vous devez vous aventurer dehors, faites-le de préférence avant 11h ou après 17h. N'oubliez pas votre couvre-chef !

5 - Maintenir la maison au frais

Pour garder sa maison ou son appartement frais durant la période estivale, il faut retenir deux choses : aérer et isoler. Limitez ainsi l'effet "serre", en tirant les rideaux, en baissant les stores ou en fermant les volets. Gardez votre chambre à coucher dans le noir durant la journée. Piège à éviter : n'ouvrez surtout pas vos fenêtres durant la journée, vous allez laisser entrer la chaleur ! Préférez ouvrir vos fenêtres pendant la nuit afin de créer des courants d'air et aérer vos pièces. Autre astuce pour se rafraîchir : pensez au bac à glaçons placé devant le ventilateur. Si vous faites sécher du linge, placez votre ventilateur derrière le sèche-linge pour bénéficier de l'humidité évacuée.

Source: Croix-Rouge.