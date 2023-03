À l'ère du numérique, les canaux de communication sont allumés en permanence. Cela rend la déconnexion de plus en plus difficile. Travailler dans un bureau, loin de la maison, facilite la déconnexion. Maintenant que le travail à domicile s'est normalisé, pour certains, "se déconnecter" à la fin de la journée de travail s'avère difficile.

Le cabinet de recrutement international Robert Walters donne quelques conseils pour se déconnecter du travail après les heures de bureau.

Créez un rituel de fin de journée

Pour marquer la fin de votre journée de travail, il est important de créer une sorte de rituel. Cela vous permet de laisser votre travail "au bureau", même si celui-ci est à la maison. Vous remplacez ainsi la fin traditionnelle de la journée de travail à laquelle nous sommes tous habitués: le trajet domicile-travail. Par exemple, faites une promenade tous les jours, changez votre tenue de travail pour une tenue confortable ou planifiez votre dîner à une heure fixe.

Ne répondez plus aux mails

De nombreux employés se sentent obligés d'être toujours disponibles et de consulter leur boîte mails même après les heures de bureau, mais ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Résistez à ce besoin de répondre aux mails le soir en vous déconnectant réellement jusqu'au lendemain matin. De cette manière, vous pouvez vous libérer complètement du stress de la journée de travail et vous sentir rechargé le lendemain.

Rangez votre bureau

Le principe "loin des yeux, loin du coeur" permet de se déconnecter facilement de sa journée de travail. Lorsque vous voyez votre ordinateur portable traîner dans la maison, vous pensez automatiquement au travail qu'il vous reste à faire. En rangeant simplement vos affaires, vous évitez d'être sans cesse sollicité par votre liste de tâches. Veillez à ce que votre espace de travail soit propre et bien rangé à la fin de la journée et rangez votre ordinateur portable.

Acceptez vos limites

Nous connaissons tous cette sensation de ne pas avoir assez d'heures dans une journée pour venir à bout de notre liste de choses à faire. Il est important de l'accepter et de ne pas se mettre la pression pour tout faire en une journée. Donnez la priorité aux tâches urgentes et repoussez les autres tâches au lendemain. Il y aura toujours des choses qui requièrent votre attention, alors à la fin de la journée de travail, rédigez une nouvelle liste de choses à faire pour le lendemain. Cela vous évitera de passer le reste de la soirée à penser aux tâches inachevées.

Se déconnecter après une journée de travail est la clé d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Fixez-vous des limites, ne vous surchargez pas et profitez de votre temps libre. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez tirer le meilleur parti de vos journées de travail à domicile et vraiment vous déconnecter et vous détendre après le travail.

