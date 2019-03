Quelques conseils en cas de maux de gorge et perte de voix

Sensation de brûlure, gorge encombrée, difficulté à avaler ... Le mal de gorge se présente sous différentes formes mais dans 90% des cas il est dû à un virus, le plus souvent celui du rhume. Il s'accompagne de toux, d'écoulement nasal et de maux de tête. Le rhume est plus fréquent en hiver parce que les virus sont plus nombreux mais aussi parce qu'ils restent plus longtemps en suspension dans nos maisons moins bien ventilées. L'air de nos habitations surchauffées est aussi plus sec. " Si vous ne buvez pas assez, vous vous déshydratez sans le savoir. Le mal de gorge est une réaction typique ", explique Jutta Borms, médecin généraliste qui pratique une approche holistique.

...