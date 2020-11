Relaxation, exercices physiques ou fou rire... Quand le confinement fait place à l'ennui, pratiquer certaines activités peut aider à évacuer le stress et remonter le moral.

Activités physiques

L'hormone responsable de notre bonheur est l'endorphine, elle nous procure une véritable sensation de bien-être et nous aide à nous relaxer. La meilleure façon de stimuler cette endorphine est de faire du sport régulièrement. D'autant que l'activité physique permet également de se défouler et de libérer les tensions psychiques intérieures.

Nul besoin de pratiquer un sport intense, la marche suffit. "Elle renforce le coeur, ralentit le rythme cardiaque au repos, augmente la capacité respiratoire, combat l'insomnie, facilite la digestion, détend les nerfs, fortifie les muscles et les os, et donne une sensation de calme et de bien-être", explique le Dr Lejeune dans son livre "L'art de vivre en bonne santé".

Pour les adeptes du grand air, faire du vélo constitue un bon moyen de se vider l'esprit. Le yoga procure quant à lui un bienfait pour le corps et l'esprit. Plus qu'un sport, c'est une véritable philosophie de vie. Bref, c'est l'activité parfaite pour déstresser.

Exercices de relaxation

Contre l'anxiété, la méditation et la respiration jouent un rôle important. Apprendre à contrôler sa respiration permet de lutter contre le stress : elle aide notamment à retrouver son calme en cas de crise d'angoisse et d'hyperventilation. Elle permet également de contrôler la variabilité des battements du coeur, idéal pour équilibrer ses émotions. Selon le Dr Lejeune, "faire quelques respirations profondes dans la journée purifie le sang, améliore la lucidité du cerveau, aide à vaincre le trac et la timidité, à mieux supporter la douleur, et améliore la maîtrise de soi".

Méditer permet aussi de quitter le cercle vicieux des pensées sombres et déprimantes dans lequel le stress et l'anxiété nous entrainent. Basée sur l'observation de soi, de son environnement immédiat et sur le ressenti du corps, la méditation nous encourage à profiter de l'instant présent et de recentrer ses pensées sur des choses d'une grande simplicité (le bruit qui nous entoure, l'environnement, les sensations que l'on ressent...). Elle stimulerait également continuellement le lobe préfrontal gauche, une zone de notre cerveau reliée à la sensation de bien-être.

Lire aussi > Les vertus de la méditation

Activités créatives et culturelles

L'art et la culture sont de bons ingrédients pour retrouver la paix intérieure. N'hésitez pas à lire un bon livre pour vous relaxer, ou de tenir un journal et coucher vos tracas sur papier pour vous en libérer. Écouter de la musique est également un puissant anti-stress. Enfin, peindre, danser, dessiner, sculpter, tricoter... Toutes ces activités créatives constituent une véritable thérapie.

Mieux vaut rire qu'en pleurer

Prenez le temps de rire, ses bienfaits sont innombrables. Il stabilise le rythme cardiaque et diminue la pression artérielle. C'est une arme fatale contre le stress. Tout comme l'activité physique, le rire permet lui aussi d'augmenter la production d'endorphines. Dans le même temps, le cortisol - l'hormone du stress - diminue.

Le saviez-vous ? Une seule minute de rire détend autant que 30 minutes de relaxation.

L'hormone responsable de notre bonheur est l'endorphine, elle nous procure une véritable sensation de bien-être et nous aide à nous relaxer. La meilleure façon de stimuler cette endorphine est de faire du sport régulièrement. D'autant que l'activité physique permet également de se défouler et de libérer les tensions psychiques intérieures. Nul besoin de pratiquer un sport intense, la marche suffit. "Elle renforce le coeur, ralentit le rythme cardiaque au repos, augmente la capacité respiratoire, combat l'insomnie, facilite la digestion, détend les nerfs, fortifie les muscles et les os, et donne une sensation de calme et de bien-être", explique le Dr Lejeune dans son livre "L'art de vivre en bonne santé".Pour les adeptes du grand air, faire du vélo constitue un bon moyen de se vider l'esprit. Le yoga procure quant à lui un bienfait pour le corps et l'esprit. Plus qu'un sport, c'est une véritable philosophie de vie. Bref, c'est l'activité parfaite pour déstresser.Contre l'anxiété, la méditation et la respiration jouent un rôle important. Apprendre à contrôler sa respiration permet de lutter contre le stress : elle aide notamment à retrouver son calme en cas de crise d'angoisse et d'hyperventilation. Elle permet également de contrôler la variabilité des battements du coeur, idéal pour équilibrer ses émotions. Selon le Dr Lejeune, "faire quelques respirations profondes dans la journée purifie le sang, améliore la lucidité du cerveau, aide à vaincre le trac et la timidité, à mieux supporter la douleur, et améliore la maîtrise de soi".Méditer permet aussi de quitter le cercle vicieux des pensées sombres et déprimantes dans lequel le stress et l'anxiété nous entrainent. Basée sur l'observation de soi, de son environnement immédiat et sur le ressenti du corps, la méditation nous encourage à profiter de l'instant présent et de recentrer ses pensées sur des choses d'une grande simplicité (le bruit qui nous entoure, l'environnement, les sensations que l'on ressent...). Elle stimulerait également continuellement le lobe préfrontal gauche, une zone de notre cerveau reliée à la sensation de bien-être.L'art et la culture sont de bons ingrédients pour retrouver la paix intérieure. N'hésitez pas à lire un bon livre pour vous relaxer, ou de tenir un journal et coucher vos tracas sur papier pour vous en libérer. Écouter de la musique est également un puissant anti-stress. Enfin, peindre, danser, dessiner, sculpter, tricoter... Toutes ces activités créatives constituent une véritable thérapie.Prenez le temps de rire, ses bienfaits sont innombrables. Il stabilise le rythme cardiaque et diminue la pression artérielle. C'est une arme fatale contre le stress. Tout comme l'activité physique, le rire permet lui aussi d'augmenter la production d'endorphines. Dans le même temps, le cortisol - l'hormone du stress - diminue.Le saviez-vous ? Une seule minute de rire détend autant que 30 minutes de relaxation.