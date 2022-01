L'hérédité est la principale cause des varices. Néanmoins, vous pouvez agir pour limiter cette prolifération indésirable de vaisseaux sanguins.

Les varices sont provoquées par la dilatation des veines au niveau des membres inférieurs lorsque le sang ne circule plus de manière fluide des jambes vers le coeur. Lorsque les valvules des vaisseaux qui transportent le sang vers les jambes ne se ferment plus correctement, le sang stagne et s'accumule, provoquant ainsi l'apparition de varicosités disgracieuses (ou varices). Cela ressemble généralement à des lignes ondulantes bleues et violettes. Les veines superficielles et les veines communicantes peuvent être touchées.

Peu de symptômes

Bien que près de la moitié des femmes et un quart des hommes en souffrent, ils sont relativement peu nombreux à se plaindre. Les symptômes comprennent généralement une sensation de fatigue dans les jambes, des démangeaisons, des picotements, des crampes, des problèmes cutanés et des jambes gonflées. Avec le temps, cependant, les varices peuvent entraîner des complications telles qu'une inflammation autour des veines, la formation de caillots et des saignements. Dans ces cas-là, un traitement rapide est fortement recommandé. Les varicosités ne disparaissent pas d'elles-mêmes et ont tendance à s'étendre. Grâce aux interconnexions entre les veines, de nouveaux vaisseaux sanguins se dilatent également progressivement et le processus se poursuit.

Prévention

Vous ne pouvez pas modifier vos gènes, mais il existe des moyens de minimiser l'apparition des varices ou leur propagation. Suivez ces conseils:

Contrôlez votre poids : si vous êtes en surpoids, perdre du poids aide à lutter contre les varices. Vous devez également faire attention à votre consommation d'alcool. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins.

: si vous êtes en surpoids, perdre du poids aide à lutter contre les varices. Vous devez également faire attention à votre consommation d'alcool. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins. Évitez les talons hauts, les pantalons ou les bas moulants : ils favorisent l'accumulation de liquide.

: ils favorisent l'accumulation de liquide. Évitez la chaleur : notamment les bains chauds, les saunas et l'exposition directe de vos jambes au soleil

: notamment les bains chauds, les saunas et l'exposition directe de vos jambes au soleil Bougez : la marche, le vélo, la natation sont d'excellentes activités pour activer vos muscles. Ils améliorent la circulation sanguine dans les jambes. Ne restez pas assis plus d'une demi-heure, pensez à bouger régulièrement, quitte à simplement aller vous chercher une tasse de thé. Ne croisez pas vos jambes.

: la marche, le vélo, la natation sont d'excellentes activités pour activer vos muscles. Ils améliorent la circulation sanguine dans les jambes. Ne restez pas assis plus d'une demi-heure, pensez à bouger régulièrement, quitte à simplement aller vous chercher une tasse de thé. Ne croisez pas vos jambes. Si nécessaire, soulevez légèrement vos jambes lorsque vous êtes assis: cela réduit la pression exercée sur les veines.

lorsque vous êtes assis: cela réduit la pression exercée sur les veines. Après votre douche, rincez vos jambes avec un jet d'eau froide , de l'aine aux pieds.

, de l'aine aux pieds. Portez des bas de contention élastiques pendant la journée lorsque vous êtes actif.

Comment activer la circulation sanguine dans vos jambes

Allongez-vous sur le dos ou asseyez-vous bien droit, les jambes tendues devant vous. Maintenant, pliez vos chevilles d'avant en arrière 10 fois. Répétez la même chose avec vos orteils. Allongez-vous sur le dos, les jambes tendues vers le haut. Maintenant, faites des mouvements circulaires avec vos pieds. Faites-le 10 fois vers l'extérieur, puis tournez 10 fois vers l'intérieur. En position allongée, pliez l'une de vos jambes vers vous. Saisissez la jambe pliée avec les deux mains juste au-dessus de la cheville. Ensuite, tendez la jambe en la laissant glisser entre vos mains. En exerçant une légère pression sur la jambe avec vos mains, vous stimulez la circulation sanguine dans la bonne direction. Mettez-vous alternativement sur la pointe des pieds et sur les talons, les jambes tendues. Faites-le de manière dynamique. De cette façon, cela activera la circulation sanguine vers le coeur.

Les varices sont provoquées par la dilatation des veines au niveau des membres inférieurs lorsque le sang ne circule plus de manière fluide des jambes vers le coeur. Lorsque les valvules des vaisseaux qui transportent le sang vers les jambes ne se ferment plus correctement, le sang stagne et s'accumule, provoquant ainsi l'apparition de varicosités disgracieuses (ou varices). Cela ressemble généralement à des lignes ondulantes bleues et violettes. Les veines superficielles et les veines communicantes peuvent être touchées.Bien que près de la moitié des femmes et un quart des hommes en souffrent, ils sont relativement peu nombreux à se plaindre. Les symptômes comprennent généralement une sensation de fatigue dans les jambes, des démangeaisons, des picotements, des crampes, des problèmes cutanés et des jambes gonflées. Avec le temps, cependant, les varices peuvent entraîner des complications telles qu'une inflammation autour des veines, la formation de caillots et des saignements. Dans ces cas-là, un traitement rapide est fortement recommandé. Les varicosités ne disparaissent pas d'elles-mêmes et ont tendance à s'étendre. Grâce aux interconnexions entre les veines, de nouveaux vaisseaux sanguins se dilatent également progressivement et le processus se poursuit.Vous ne pouvez pas modifier vos gènes, mais il existe des moyens de minimiser l'apparition des varices ou leur propagation. Suivez ces conseils: