Après de nombreux échecs, des nouvelles encourageantes ont été annoncées cette semaine concernant la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Pour la première fois depuis des années, la FDA a donné le feu vert à un nouveau médicament contre cette maladie du cerveau. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes atteintes d'Alzheimer?

"Cela fait longtemps qu'un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer n'avait pas été mis sur le marché. Il s'agit sans aucun doute d'une avancée très importante. En outre, ce nouveau médicament intervient dans le processus pathologique sous-jacent lui-même. Contrairement aux médicaments actuels, il ne traite donc pas simplement les symptômes mais parvient à ralentir la détérioration [de la santé]", explique le professeur Sebastiaan Engelborghs, spécialiste de la maladie d'Alzheimer (UZ Brussel, VUB et UAntwerpen). Cette approbation indique qu'il est possible de faire quelque chose contre les lésions cérébrales causées par la maladie d'Alzheimer.

Comment cela fonctionne

L'aducanumab, tel est le nom du nouveau traitement, est un anticorps qui se lie à la protéine amyloïde. On sait que la maladie d'Alzheimer se caractérise par une accumulation et un regroupement des protéines amyloïdes et tau dans le cerveau. Le nouveau médicament réussit à "éliminer" ces amas de protéines amyloïdes du cerveau. Des études ont montré que le déclin de la capacité de réflexion et du fonctionnement quotidien des personnes traitées ralentit considérablement par rapport au groupe non traité. "Nous aurions pu espérer un effet plus marqué, car le médicament parvient à éliminer les amas de protéines, mais la maladie est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant, dit-il. D'autres facteurs jouent un rôle [dans le développement de la maladie] en plus des enchevêtrements de protéines."

Le médicament n'est efficace que chez les personnes qui en sont encore aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer. "Avec ce type de médicament, la détection précoce de la maladie d'Alzheimer est d'autant plus importante."

Le nouveau traitement présente également quelques inconvénients. "Il ne s'agit pas d'un comprimé à avaler, mais d'un traitement mensuel au cours duquel le médicament est introduit dans le sang par une perfusion à l'hôpital. C'est un peu comme un traitement contre le cancer, mais avec des effets secondaires moins graves. L'un des effets secondaires possibles chez certains patients est la survenue de maux de tête ou de vertiges dus à un gonflement du cerveau autour des vaisseaux sanguins. Grâce aux IRM du cerveau, on les détecte à temps."

Aussi chez nous ?

La décision de la FDA rend déjà ce traitement possible aux États-Unis, mais elle est assortie de conditions. Par exemple, la société Biogen doit encore mener des études supplémentaires pour confirmer l'efficacité du traitement. Il a également été demandé à l'équivalent européen, l'EMA (Agence européenne des Médicaments), d'approuver la commercialisation du médicament en Europe et dans notre pays. "L'EMA n'a pas encore rendu de décision et ne suit certainement pas automatiquement les décisions de la FDA. Jusqu'à présent, nous n'avons pu traiter les personnes concernées que dans le cadre d'une étude, mais nous espérons que l'approbation suivra d'ici peu, ou du moins que nous pourrons traiter davantage de personnes conformément aux protocoles d'étude", déclare le professeur Engelborghs.

Davantage de médicaments ?

Avec la percée de l'aducanumab, le traitement de la maladie d'Alzheimer semble enfin passer à la vitesse supérieure. "A court terme, il existe d'autres traitements similaires en cours d'évaluation, qui agissent également sur la protéine amyloïde dans le cerveau. Il y a quelques années, cette voie semblait être dans une impasse après l'abandon d'acteurs majeurs tels que Pfizer. Les nouvelles études sur les anticorps montrent qu'il existe un potentiel certain dans ce domaine. En outre, au cours des prochaines années, nous avons beaucoup d'espoir quant à la recherche sur les médicaments qui agissent sur la protéine tau."

