Que faire en cas d'hernie inguinale?

Comment se manifeste-t-elle?

La hernie est le passage d'un organe dans un orifice naturel. Dans le cas de la hernie inguinale, il s'agit de la membrane qui entoure les viscères (le péritoine) qui, en traversant la paroi abdominale, forme une cavité où se loge une partie de l'intestin. Cette grosseur apparaît au-dessus du pli de l'aine d'où son nom. Elle est consécutive à une fragilité de la paroi abdominale qui ouvre une brèche aux organes qui s'y trouvent: l'intestin grêle par exemple. L'excroissance forme alors une boule de grosseur variable qui s'atténue en position allongée. Cette grosseur n'est pas nécessairement douloureuse mais gênante au quotidien.

Qui est concerné?

Cette pathologie essentiellement masculinetouche un homme sur trois, surtout après la cinquantaine, lorsque les muscles de la paroi abdominale se relâchent. Mais des femmes sont aussi sujettes à cette pathologie, dans des proportions bien moindres - on parle de hernie crurale.

Quels sont les facteurs de risque?

Liée au relâchement abdominal ou à la pression abdominale qui augmente, la hernie inguinale peut advenir en cas d'excès de poids, de sédentarité, de constipation, de tabagisme, mais aussi lors de position debout ou d'effort prolongés (port de charge lourde), de toux persistante.

Comment la soigner?

Très efficace, la chirurgie permet de régler le problème dans la plupart des cas. L'opération se fait sous anesthésie locale (sur une zone réduite), locorégionale (sur une partie plus importante) ou générale. Le plus souvent, la chirurgie ambulatoire est mise en oeuvre: le patient opéré dans la journée rentre chez lui le même jour, sauf dans le cas d'une intervention d'urgence, quand il y a étranglement, c'est-à-dire que le gonflement appuie sur une partie de l'intestin. Cela peut engendrer une occlusion et une nécrose - l'intestin qui n'est plus irrigué - qui engage le pronostic vital.

Le chirurgien pratique généralement une chirurgie micro-invasive par coelioscopie (petites incisions). Il envoie du gaz carbonique qui soulève la paroi et permet de déplacer l'intestin pour accéder à l'intérieur de la cavité et remettre les organes en place. Une fois replacés, il ferme l'ouverture de la paroi abdominale par suture. Il peut renforcer la paroi et de la protéger en installant une prothèse synthétique (un léger filet maillé).

Quel suivi post-opératoire?

Si vous travaillez, la durée de votre arrêt maladie est comprise entre une et six semaines et dépend de votre âge, de la chirurgie pratiquée et du métier que vous exercez (métier très physique par exemple). Un mois après l'opération, le patient peut reprendre une vie normale. Il est recommandé de suspendre pendant trois à quatre semaines le sport et toute activité physique. En cas de pratique sportive intensive (course à pied, vélo, football, basket-ball, volley), tablez sur deux ou trois mois.

Un mois après l'opération, le patient reprend une vie normale et fait un bilan avec une consultation post-opératoire.

Auteur : Isabelle Duranton (NT-F.com)