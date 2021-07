La constipation chronique touche environ 20% des Belges pour qui la routine quotidienne des toilettes se termine souvent en agonie. Des remèdes naturels tels que les pruneaux, les fibres de psyllium et les kiwis peuvent aider à combattre les symptômes, mais lequel des trois donne les meilleurs résultats et le plus de confort?

La constipation chronique est l'un des problèmes intestinaux les plus courants. Elle survient lorsque vous n'êtes capable d'aller à la selle que trois fois par semaine (voire moins) pendant au moins trois mois, que vous devez pousser fort ou que vos selles sont dures dans plus d'un quart des cas. Les personnes souffrant de constipation chronique ont aussi souvent l'impression que les intestins ne se sont pas vidés complètement après être allés aux toilettes.

Étude comparative

Les fibres de psyllium et les pruneaux se sont avérés efficaces dans le traitement de la constipation chronique. Les kiwis sont depuis longtemps populaires en Asie comme moyen de stimulation digestive. Cependant, aucune étude scientifique n'a démontré l'effet du fruit sur l'activité intestinale. Des scientifiques américains ont décidé de changer cela en comparant l'effet de ces trois aliments chez des patients souffrant de constipation chronique. Les participants ont été répartis en trois groupes : le premier a reçu 100 grammes de pruneaux dénoyautés par jour, le second 12 grammes de fibres de psyllium et le dernier 2 kiwis verts.

Après 4 semaines de traitement, tous les participants ont montré un effet positif similaire sur la digestion, avec quelques différences. La fréquence de selles a augmenté chez tout le monde par rapport à la situation initiale. Les mangeurs de pruneaux ont enregistré la plus forte augmentation, suivis par le groupe des fibres et les mangeurs de kiwis. Les chercheurs ont également constaté une autre amélioration chez les mangeurs de fruits (pruneaux et kiwis). Les selles sont devenues plus molles, ce qui n'était pas le cas avec les fibres de psyllium. La sensation désagréable que les intestins ne sont pas complètement vides après digestion a également diminué chez tous les participants.

Satisfaction

Les mangeurs de kiwis ont ressenti sensiblement moins d'inconfort et de sensation de ballonnement. Ce groupe a également souffert de beaucoup moins d'effets secondaires indésirables que les autres. L'une des différences les plus frappantes que les chercheurs ont mises en évidence est la satisfaction à l'égard de leur traitement. Ici, les kiwis ont fait un score remarquable. Près de 7 participants sur 10 du groupe kiwi se sont sentis bien et ont toléré la démarche, alors que ce chiffre était beaucoup plus faible dans le groupe des pruneaux et du psyllium. Cette satisfaction n'est pas sans importance puisque la constipation chronique nécessite un traitement à long terme.

Eau

Ces trois remèdes sont donc utiles en cas de constipation de longue durée, mais il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'eau. Les fibres ont un effet de soulagement par leur effet de gonflement, mais il faut également boire suffisamment d'eau au moment de la prise de fibres. Boire de l'eau toute la journée vous fera principalement uriner mais n'améliorera pas immédiatement les selles.

