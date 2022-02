L'asbl ERGO2.0 a développé un réseau d'ergothérapeutes de quartier pour maintenir les capacités fonctionnelles des personnes âgées ou fragiles, favoriser leur bien-être et l'autonomie au quotidien.

Comparativement à la Wallonie et Bruxelles, la Flandre a proportionnellement moins de personnes âgées en maisons de repos. Elles sont beaucoup plus soutenues à domicile, selon Philippe Defeyt, président de l'asbl ERGO2.0.

L'association, créée en 2019, s'est inspirée du modèle hollandais Buurtzorg pour développer un réseau d'une cinquantaine d'ergothérapeutes de quartier où la prévention, la promotion de la santé et la reconstruction du lien social constituent les priorités.

"Nous voulons repenser la santé de manière transversale, en incluant le lieu de vie de la personne, les initiatives présentes dans son quartier, le réseau de professionnels de santé et en axant notre intervention sur la prévention", confirme l'administratrice déléguée Véronique Legrain. "Nous avons constaté que trop souvent, lorsqu'une personne fait appel à un professionnel, la situation d'autonomie est déjà très critique."

Application d'autoévaluation

L'asbl utilise des outils connectés pour identifier rapidement un signe de fragilité. Inspirée de l'approche ICOPE de l'OMS (soins intégrés pour les personnes âgées), une application d'autoévaluation permet de monitorer, cibler et maintenir les fonctions majeures (troubles cognitifs, visuels, auditifs, malnutrition, soucis de mobilité et symptôme des dépressions).

"Une approche qui permet d'identifier la fragilité à temps et ainsi d'anticiper la perte d'autonomie, le tout en concertation avec la personne dans une démarche humaine et positive", ajoute Véronique Legrain. "Cela bouscule notre système de santé et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer."

La province du Brabant wallon a accordé une subvention de 45.000 euros en 2020 et investi 20.000 euros en 2021 pour couvrir les frais liés à l'aménagement d'un bus, d'outils de détection de la fragilité, de tablettes et d'outils connectés.

