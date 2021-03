La pandémie de coronavirus tient les Belges éveillés. Au cours du second confinement, le nombre de personnes se plaignant d'insomnie a augmenté de 29%, rapportent Het Laatste Nieuws et De Standaard citant une étude de la VUB et de l'hôpital Brugmann à Bruxelles.

En début d'année passée, 7 à 8% des Belges se plaignaient d'incapacité à trouver le sommeil. Ce nombre a grimpé à 19% durant le premier confinement. Au second confinement, la proportion est même passée à 29% d'insomniaques. Soit quatre fois plus que 12 mois auparavant.

"Il s'agit de plaintes graves, pour lesquelles les gens doivent être traités en fin de compte", affirme le professeur en neuroscience comportementale, Olivier Mairesse, qui a dirigé la recherche, dans Het Laatste Nieuws.

Ce n'est pas seulement la crainte du virus lui-même qui a influencé la qualité du sommeil. Mais les mesures liées au coronavirus et le stress associé ont joué un rôle encore plus important selon les chercheurs. Le besoin de contact physique est aussi un facteur important.

3 piliers du sommeil

Selon la neurologue et experte du sommeil, le docteur Inge Declercq, le sommeil réparateur repose sur 3 piliers : le timing, la quantité et la qualité. "Vous pouvez améliorer la santé de votre sommeil grâce à chacun de ces piliers."

Le TIMING : Travaillez-vous principalement à domicile ? C'est l'occasion idéale de vivre et de travailler selon son propre biorythme et d'apporter de la régularité à son rythme de sommeil et d'alimentation. Cela vous donnera plus d'énergie pendant la journée et vous dormirez mieux la nuit. Interrompez également votre travail à temps, au moins 3 heures avant de vous endormir. Vous aurez ainsi le temps de manger tranquillement, de vous détendre, de vous vider la tête et de gérer votre stress. Cela ne fera que profiter à votre sommeil !

La QUANTITÉ : En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Quel est votre gain de temps maintenant que vous n'avez plus à faire la navette ? Après tout, rien de tel que de dormir un peu plus longtemps le matin, que de se priver inutilement de sommeil.

La QUALITÉ : Un sommeil sain dépend de votre mode de vie, et une bonne nuit de sommeil commence donc pendant la journée. Gérez votre stress et votre anxiété pendant la journée, car beaucoup de petits tracas forme une plus grande source de stress. Par exemple, prenez plusieurs courtes pauses, sortez et respirez tranquillement, méditez brièvement, discutez ou faites une petite promenade. Faites le vide dans votre tête avant de vous endormir, et surtout avant d'aller dans votre chambre. Toute source de lumière est à bannir pendant la nuit, mais la lumière supplémentaire est bienvenue et conseillée pendant la journée. Après tout, la lumière du jour envoie un signal de bien-être direct à votre cerveau. Passez littéralement votre tête par la fenêtre dès que vous vous réveillez et prenez un bon bol d'air frais. Prenez soin de votre repas du soir : mangez au moins 2 heures avant de vous coucher, et évitez les sucres rapides et les graisses saturées. Les aliments qui favorisent le sommeil sont les poissons gras, la volaille, les légumes, les légumineuses, les noix et les graines, les produits laitiers et beaucoup de légumes.

Avec Belga

