Troublé(e) par ce morceau de peau déchirée autour de votre ongle, vous avez cette soudaine envie de l'arracher d'un coup de dent ? Mauvaise idée ! Cette fine couche de peau qui se forme au niveau de l'ongle, la cuticule, joue un rôle essentiel dans la bonne santé de vos ongles. Nos conseils pour en prendre soin.

La cuticule est la petite peau qui recouvre l'extrémité interne de l'ongle. Son rôle ? Protéger l'ongle des envahisseurs invisibles à l'oeil nu et ainsi éviter toute intrusion de bactéries et de germes. Lorsque nos mains sont abîmées, la cuticule s'assèche et se détache par endroit pour former des peaux mortes sur lesquelles on a bien envie de tirer.

Une erreur à ne surtout pas commettre ! Mais dans ce cas, comment se débarrasser de ces nuisibles ? Voici quelques conseils pour prendre soin de ses mains et éviter l'apparition de ces peaux mortes disgracieuses.

Ne pas tirer ni même couper

En tirant sur les peaux mortes, vous risqueriez d'agrandir vos petites blessures. Il est également déconseillé de couper la cuticule, au risque d'éliminer complètement le bouclier protecteur de l'ongle. Or, sans protection, les bactéries pénètrent sous votre ongle et risquent de déclencher une inflammation. De plus, lorsque vous coupez cette petite peau, votre corps se défend automatiquement en durcissant l'épiderme : la repousse sera alors plus dure et plus sèche.

Hydrater

Prenez l'habitude d'hydrater vos mains ainsi que vos ongles. Avec une crème adaptée, vous éviterez non seulement l'assèchement de vos cuticules, mais également l'apparition de peaux mortes. Pensez à appliquer une crème ou huile hydratante sur les contours de vos ongles après toute activité qui met vos mains à rude épreuve (ménage, jardinage, bricolage...). En hiver, nos mains sont plus sensibles à cause du froid. Ne lésinez pas sur les soins !

Assouplir et repousser la peau

S'il est déconseillé de couper la cuticule, vous pouvez néanmoins la rendre plus discrète en la repoussant délicatement. Pour se faire, plongez vos mains dans un bain d'eau tiède et d'huile essentielle afin de ramollir votre peau.

Une fois la cuticule assouplie, vous pouvez la repousser vers l'intérieur de votre doigt à l'aide d'un outil adapté. Un bâtonnet manucure en bois enrobé de coton fera parfaitement l'affaire. Évitez l'usage d'outils en métal, qui risqueraient d'abîmer votre cuticule.

La cuticule est la petite peau qui recouvre l'extrémité interne de l'ongle. Son rôle ? Protéger l'ongle des envahisseurs invisibles à l'oeil nu et ainsi éviter toute intrusion de bactéries et de germes. Lorsque nos mains sont abîmées, la cuticule s'assèche et se détache par endroit pour former des peaux mortes sur lesquelles on a bien envie de tirer. Une erreur à ne surtout pas commettre ! Mais dans ce cas, comment se débarrasser de ces nuisibles ? Voici quelques conseils pour prendre soin de ses mains et éviter l'apparition de ces peaux mortes disgracieuses.En tirant sur les peaux mortes, vous risqueriez d'agrandir vos petites blessures. Il est également déconseillé de couper la cuticule, au risque d'éliminer complètement le bouclier protecteur de l'ongle. Or, sans protection, les bactéries pénètrent sous votre ongle et risquent de déclencher une inflammation. De plus, lorsque vous coupez cette petite peau, votre corps se défend automatiquement en durcissant l'épiderme : la repousse sera alors plus dure et plus sèche.Prenez l'habitude d'hydrater vos mains ainsi que vos ongles. Avec une crème adaptée, vous éviterez non seulement l'assèchement de vos cuticules, mais également l'apparition de peaux mortes. Pensez à appliquer une crème ou huile hydratante sur les contours de vos ongles après toute activité qui met vos mains à rude épreuve (ménage, jardinage, bricolage...). En hiver, nos mains sont plus sensibles à cause du froid. Ne lésinez pas sur les soins ! S'il est déconseillé de couper la cuticule, vous pouvez néanmoins la rendre plus discrète en la repoussant délicatement. Pour se faire, plongez vos mains dans un bain d'eau tiède et d'huile essentielle afin de ramollir votre peau.Une fois la cuticule assouplie, vous pouvez la repousser vers l'intérieur de votre doigt à l'aide d'un outil adapté. Un bâtonnet manucure en bois enrobé de coton fera parfaitement l'affaire. Évitez l'usage d'outils en métal, qui risqueraient d'abîmer votre cuticule.