Les prunes jouent un rôle étonnamment important dans la prévention de l'ostéoporose, une maladie connue pour fragiliser les os. Une étude menée auprès de femmes ménopausées a révélé que la consommation quotidienne de prunes avait des effets bénéfiques sur la densité osseuse des hanches et la prévention des fractures.

Les prunes sont connues depuis longtemps pour leurs bienfaits sur le transit intestinal et la lutte contre la constipation, mais ces fruits semblent avoir des atouts santé encore plus inattendus. Les prunes se révèlent également être un excellent allié pour la santé des os. C'est en tous cas les conclusions d'une étude californienne sur les prunes publiée dans "The American Journal of Clinical Nutrition". L'étude a examiné les effets de la consommation quotidienne de 50 ou 100 grammes de prunes sur la densité osseuse de quelque 235 femmes ménopausées pendant un an. Les chercheurs ont analysé les résultats obtenus après 6 et 12 mois et les ont comparé à ceux d'un groupe témoin qui n'avait pas mangé de prunes.

Le temps des prunes... et pruneaux!

Après un an, on a constaté que la densité osseuse des hanches des femmes du groupe témoin (c'est-à-dire celles qui n'avaient pas eu de prunes) avait diminué, alors qu'elle était restée stable chez les femmes qui avaient mangé 50g de prunes par jour. Le risque de fractures osseuses, appelé score FRAX, a également augmenté dans le groupe témoin après seulement six mois, alors qu'il est resté inchangé chez les femmes ayant mangé respectivement 50g et 100g de prunes par jour.

Une deuxième étude réalisée cette fois avec des pruneaux a abouti à des conclusions similaires. Là aussi, les chercheurs ont constaté que le fruit semblait avoir un effet anti-inflammatoire.

Quels mécanismes?

Ces résultats soulèvent naturellement des questions sur les mécanismes précis provoqués par l'ingestion de prunes qui permettent de préserver la densité osseuse et donc d'inhiber ou de retarder l'ostéoporose. Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas formulé de réponses concluantes à ce sujet. Il est possible que cela soit lié à l'effet anti-inflammatoire et à la réduction du stress oxydatif, deux facteurs qui contribuent à la perte osseuse. D'autres recherches devront le démontrer, mais en attendant, une bonne option pour les femmes ménopausées est d'ajouter environ 50 grammes de prunes, séchées ou non, à leurs repas chaque jour.

