Si vous êtes atteint d'une maladie cardiaque, vos proches parents sont souvent soumis au même risque et sont donc dépistés régulièrement. Mais cela pourrait ne pas suffire. Une nouvelle étude japonaise suggère que les conjoints de patients cardiaques sont eux aussi beaucoup plus susceptibles de souffrir d'une maladie cardiaque.

Le nouveau lien que les chercheurs japonais ont mis en évidence ne fonctionne toutefois que dans un seul sens. Les hommes dont l'épouse avait souffert d'un problème cardiaque par le passé étaient nettement plus susceptibles de développer eux-mêmes une maladie cardiaque, mais aucun lien de ce type n'a été constaté dans l'autre sens. Le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou d'angine de poitrine n'était pas plus élevé chez les femmes dont le partenaire masculin était malade.

Ces conclusions ont été tirées d'une étude portant sur plus de 13 000 adultes (âgés en moyenne de 56 ans) sans antécédents et vivant avec un partenaire souffrant d'un problème cardiaque. Ce groupe a été comparé à des couples en bonne santé. Les participants ont été suivis pendant plus de 7 ans.

L'influence des femmes

Selon certains cardiologues, il n'est pas surprenant que les partenaires influencent mutuellement le risque de maladie cardiaque. Comme le note le Dr Johanna Contreras (directrice du service d'insuffisance cardiaque au Mount Sinai Health System de New York) sur le site theheart.org, elle observe ce phénomène dans sa pratique quotidienne.

"Les personnes qui vivent ensemble adoptent souvent le comportement de l'autre. Les couples ont donc un mode de vie similaire, comme le fait de manger sainement ou non, de faire de l'exercice et de fumer. En outre, ce sont généralement les femmes de la famille qui orientent le mode de vie et les habitudes alimentaires. Les hommes sont plus enclins à suivre les femmes dans ce domaine", explique le Dr Contreras.

Un point de vue également soutenu par les chercheurs japonais. Ils suggèrent que cela peut, entre autres, expliquer les différents résultats obtenus chez les hommes et les femmes. Par exemple, ils soulignent que de nombreux hommes actifs professionnellement dépendent entièrement de leur femme pour leur mode de vie, comme le régime alimentaire et l'exercice physique. Lorsque cette dernière fait des choix malsains, cela a des conséquences pour les deux partenaires.

Nouvelle prévention

Les résultats, qui doivent encore être confirmés par de nouvelles études de suivi, suggèrent qu'il est possible d'en faire davantage pour prévenir les maladies cardiaques dans un couple ou pour les détecter à temps. Cela pourrait se faire en associant plus étroitement les conjoints au traitement et au suivi des personnes ayant souffert d'une crise cardiaque ou d'une autre maladie cardiovasculaire.

Le Dr Contreras, cardiologue : "J'insiste pour voir le partenaire du patient à chaque fois afin de leur conseiller de modifier ensemble leur style de vie. Il s'agit d'une conversation importante qu'il vaut mieux avoir avant que le patient ne quitte l'hôpital. En discutant avec le couple à ce sujet, je remarque qu'ils décident souvent ensemble d'arrêter de fumer, de commencer à faire du sport ensemble et de vivre plus sainement en général."

Source: www.theheart.org

Le nouveau lien que les chercheurs japonais ont mis en évidence ne fonctionne toutefois que dans un seul sens. Les hommes dont l'épouse avait souffert d'un problème cardiaque par le passé étaient nettement plus susceptibles de développer eux-mêmes une maladie cardiaque, mais aucun lien de ce type n'a été constaté dans l'autre sens. Le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou d'angine de poitrine n'était pas plus élevé chez les femmes dont le partenaire masculin était malade.Ces conclusions ont été tirées d'une étude portant sur plus de 13 000 adultes (âgés en moyenne de 56 ans) sans antécédents et vivant avec un partenaire souffrant d'un problème cardiaque. Ce groupe a été comparé à des couples en bonne santé. Les participants ont été suivis pendant plus de 7 ans.Selon certains cardiologues, il n'est pas surprenant que les partenaires influencent mutuellement le risque de maladie cardiaque. Comme le note le Dr Johanna Contreras (directrice du service d'insuffisance cardiaque au Mount Sinai Health System de New York) sur le site theheart.org, elle observe ce phénomène dans sa pratique quotidienne."Les personnes qui vivent ensemble adoptent souvent le comportement de l'autre. Les couples ont donc un mode de vie similaire, comme le fait de manger sainement ou non, de faire de l'exercice et de fumer. En outre, ce sont généralement les femmes de la famille qui orientent le mode de vie et les habitudes alimentaires. Les hommes sont plus enclins à suivre les femmes dans ce domaine", explique le Dr Contreras. Un point de vue également soutenu par les chercheurs japonais. Ils suggèrent que cela peut, entre autres, expliquer les différents résultats obtenus chez les hommes et les femmes. Par exemple, ils soulignent que de nombreux hommes actifs professionnellement dépendent entièrement de leur femme pour leur mode de vie, comme le régime alimentaire et l'exercice physique. Lorsque cette dernière fait des choix malsains, cela a des conséquences pour les deux partenaires.Les résultats, qui doivent encore être confirmés par de nouvelles études de suivi, suggèrent qu'il est possible d'en faire davantage pour prévenir les maladies cardiaques dans un couple ou pour les détecter à temps. Cela pourrait se faire en associant plus étroitement les conjoints au traitement et au suivi des personnes ayant souffert d'une crise cardiaque ou d'une autre maladie cardiovasculaire.Le Dr Contreras, cardiologue : "J'insiste pour voir le partenaire du patient à chaque fois afin de leur conseiller de modifier ensemble leur style de vie. Il s'agit d'une conversation importante qu'il vaut mieux avoir avant que le patient ne quitte l'hôpital. En discutant avec le couple à ce sujet, je remarque qu'ils décident souvent ensemble d'arrêter de fumer, de commencer à faire du sport ensemble et de vivre plus sainement en général."Source: www.theheart.org