Alors que la campagne de rappel Covid bat son plein, les experts mettent en garde contre la montée de la grippe saisonnière. Elle pourrait faire son grand retour après deux années relativement calmes. Pour éviter cela, le vaccin contre la grippe est fortement recommandé aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux groupes à haut risque.

La grippe est quelque peu tombée dans l'oubli ces dernières années, la crise du Covid ayant accaparé toute l'attention. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce virus a été rayé de la carte. Au contraire... En Australie, où l'hiver vient de s'achever, une résurgence alarmante de la grippe est apparue, associée à une augmentation des infections au Covid. En outre, la saison de la grippe en Australie a commencé relativement tôt par rapport aux autres années. "Si les deux virus - du Covid et de la grippe - commencent à circuler ensemble dans notre pays, cela pourrait créer une tempête virale. Il reste très difficile de prévoir si les deux coïncideront effectivement ou se chevaucheront partiellement. Le virus de la grippe n'est pas exactement réglé comme une horloge alors que le covid arrive par vagues. Les conséquences que pourrait avoir une telle twindémie, y compris pour les hôpitaux, dépendent largement de notre comportement", déclare le professeur Marc Van Ranst (KULeuven), virologue.

Hémisphère sud

Le meilleur moyen de se protéger est encore de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Dans notre pays, ce taux de vaccination a quelque peu diminué ces dernières années, pour atteindre environ 59% des plus de 65 ans en 2018, alors que l'OMS recommande un taux de vaccination de 75% pour une protection optimale. En 2020, en pleine pandémie de Covid, l'enthousiasme pour se faire vacciner contre la grippe était particulièrement élevé, après quoi, grâce à des mesures strictes contre le Covid, il n'y a pratiquement pas eu de saison de grippe. "L'année suivante, au cours de l'hiver 21- 22, nous avons constaté que la motivation à se faire vacciner contre la grippe a diminué, ce qui était quelque peu compréhensible. Pourtant, nous avons connu un pic de grippe tardif par la suite.

Les données qui nous parviennent actuellement de l'hémisphère sud ne sont pas très rassurantes pour l'hiver prochain car une épidémie de grippe virulente s'y est produite pour la première fois depuis la pandémie. Les taux d'infection étaient élevés, mais heureusement, le nombre d'hospitalisations est resté relativement modéré. Ce qui s'est passé là-bas peut donner une bonne indication de ce qui nous attend", a poursuivi Marc Van Ranst.

Double infection

De plus, l'immunité de nombreux groupes à risque et des plus de 65 ans est affaiblie après deux années de crise sanitaire avec une faible circulation de la grippe. "Cela rend réel le risque de double infection - à la fois par le covid et la grippe. En outre, lorsqu'une personne est infectée par un virus et tombe malade, les risques d'une seconde infection sont de toute façon plus élevés, car l'immunité est compromise. Il est urgent de se débarrasser de cette idée fausse selon laquelle la grippe est un simple rhume. Chez de nombreux groupes vulnérables, les personnes âgées mais parfois aussi chez des personnes en bonne santé, la grippe peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiaques et pulmonaires avec une hospitalisation à la clé", assure le Dr Aurore Girard, médecin généraliste.

Vaccin: nouvelle composition

Le virus de l'influenza qui cause la grippe change de forme chaque année. Ainsi, sur la base de la surveillance des souches virales en circulation, l'OMS adapte chaque fois la composition du vaccin. Un vaccin antigrippal dit quadrivalent, contenant des antigènes contre les deux souches A et B les plus courantes, est prévu pour l'hiver prochain. La vaccination est fortement recommandée à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes souffrant d'une quelconque maladie chronique (diabète, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, maladie rénale.....), aux travailleurs de la santé, aux femmes enceintes, aux personnes vivant avec une personne à risque et aux personnes vivant en institution. Pour eux, la vaccination est en grande partie remboursée. Ceux qui n'appartiennent pas à ces groupes paient environ 11 euros pour un vaccin.

Le bon moment

Choisir le bon moment est également important pour la vaccination contre la grippe. Après la vaccination, l'organisme commence à produire des anticorps contre les protéines virales du vaccin. Mais comme l'efficacité des vaccins diminue assez rapidement, il est important d'être armé au bon moment. C'est-à-dire juste avant le pic attendu de la saison de la grippe. Pour être protégé de manière optimale, il est donc préférable de ne se faire vacciner qu'à partir de fin octobre ou début novembre. Ainsi, vous serez protégé en cas de grippe tardive, à partir de février. Si vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous pouvez sans problème faire un rappel de Covid et un vaccin contre la grippe en même temps.

