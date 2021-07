Le diabète endommage de nombreux petits vaisseaux sanguins, y compris dans la rétine de l'oeil. Ce processus n'entraîne pas immédiatement des problèmes de vision, mais pour les diabétiques, un oeil vif ne signifie pas automatiquement une rétine saine.

Environ une personne sur cinq à qui l'on diagnostique un diabète de type 2 présente déjà une forme de rétinopathie diabétique. Quelque 10 à 30 % de ce groupe connaissent même des problèmes de vision. Après 10 ans de diabète, ce taux augmente et environ la moitié des diabétiques présentent une forme de rétinopathie. "La prévention est extrêmement importante ici, car lorsque les patients remarquent qu'ils voient des images moins nettes, ils sont déjà à un stade avancé de la détérioration de leur vision. Avec une détection précoce, nous pouvons ralentir et souvent même inverser le processus grâce à des traitements très efficaces", soulignent les ophtalmologues Dr Géraldine Accou et Dr Julie De Zaeytijd (UZ Gent). C'est aussi grâce à ces meilleurs traitements et médicaments que le nombre d'opérations des yeux pour rétinopathie diabétique a fortement diminué ces dernières années.

Dépistage

D'où l'importance d'un dépistage préventif régulier des problèmes oculaires - au moins une fois par an - pour les personnes atteintes de diabète. Un bon contrôle de leur glycémie et de leur tension artérielle est essentiel. "Sans cette stabilité, les traitements ophtalmologiques ne feront que dissimuler les problèmes, qui continueront à augmenter. Lors du dépistage, nous détectons l'accumulation de liquide dans la partie centrale de la rétine, qui affecte les cellules et la prolifération des vaisseaux sanguins."

Lorsque la vision se détériore, les cellules de la rétine ont déjà été endommagées et c'est donc irréversible. "Si nous détectons à temps une telle accumulation de liquide dans la rétine, nous pouvons la traiter par des injections dans l'oeil. Ces opérations doivent être répétées régulièrement jusqu'à ce que toute l'humidité soit éliminée. Cette thérapie peut prendre jusqu'à trois ans, mais ce médicament a vraiment révolutionné le traitement de la rétinopathie diabétique. Devenir aveugle à cause du diabète ne devrait donc plus être possible aujourd'hui."

Traitement au laser

En outre, les ophtalmologues vérifient s'il y a une prolifération des vaisseaux sanguins. "Lorsque les vaisseaux sanguins normaux de la rétine sont affectés par le diabète, cela envoie une sorte de signal d'alarme à l'organisme. L'apport d'oxygène n'est plus possible et, en réaction, la rétine commence à produire de nouveaux vaisseaux sanguins, mais inadaptés. Cette prolifération est le précurseur de problèmes tels que les saignements, qui altèrent votre vision. Et le problème peut mettre du temps à disparaître. Parfois, ces vaisseaux sanguins "sauvages" peuvent également exercer une pression sur la rétine, et l'arracher. Cela peut conduire à un décollement de rétine complexe." Cette prolifération de vaisseaux peut être traitée efficacement aujourd'hui grâce à un laser qui rétrécit les vaisseaux sanguins "sauvages". Il est préférable de le faire avant l'apparition de saignements. Un tel traitement, pris à temps, peut garantir une vision intacte.

Environ une personne sur cinq à qui l'on diagnostique un diabète de type 2 présente déjà une forme de rétinopathie diabétique. Quelque 10 à 30 % de ce groupe connaissent même des problèmes de vision. Après 10 ans de diabète, ce taux augmente et environ la moitié des diabétiques présentent une forme de rétinopathie. "La prévention est extrêmement importante ici, car lorsque les patients remarquent qu'ils voient des images moins nettes, ils sont déjà à un stade avancé de la détérioration de leur vision. Avec une détection précoce, nous pouvons ralentir et souvent même inverser le processus grâce à des traitements très efficaces", soulignent les ophtalmologues Dr Géraldine Accou et Dr Julie De Zaeytijd (UZ Gent). C'est aussi grâce à ces meilleurs traitements et médicaments que le nombre d'opérations des yeux pour rétinopathie diabétique a fortement diminué ces dernières années.D'où l'importance d'un dépistage préventif régulier des problèmes oculaires - au moins une fois par an - pour les personnes atteintes de diabète. Un bon contrôle de leur glycémie et de leur tension artérielle est essentiel. "Sans cette stabilité, les traitements ophtalmologiques ne feront que dissimuler les problèmes, qui continueront à augmenter. Lors du dépistage, nous détectons l'accumulation de liquide dans la partie centrale de la rétine, qui affecte les cellules et la prolifération des vaisseaux sanguins."Lorsque la vision se détériore, les cellules de la rétine ont déjà été endommagées et c'est donc irréversible. "Si nous détectons à temps une telle accumulation de liquide dans la rétine, nous pouvons la traiter par des injections dans l'oeil. Ces opérations doivent être répétées régulièrement jusqu'à ce que toute l'humidité soit éliminée. Cette thérapie peut prendre jusqu'à trois ans, mais ce médicament a vraiment révolutionné le traitement de la rétinopathie diabétique. Devenir aveugle à cause du diabète ne devrait donc plus être possible aujourd'hui."En outre, les ophtalmologues vérifient s'il y a une prolifération des vaisseaux sanguins. "Lorsque les vaisseaux sanguins normaux de la rétine sont affectés par le diabète, cela envoie une sorte de signal d'alarme à l'organisme. L'apport d'oxygène n'est plus possible et, en réaction, la rétine commence à produire de nouveaux vaisseaux sanguins, mais inadaptés. Cette prolifération est le précurseur de problèmes tels que les saignements, qui altèrent votre vision. Et le problème peut mettre du temps à disparaître. Parfois, ces vaisseaux sanguins "sauvages" peuvent également exercer une pression sur la rétine, et l'arracher. Cela peut conduire à un décollement de rétine complexe." Cette prolifération de vaisseaux peut être traitée efficacement aujourd'hui grâce à un laser qui rétrécit les vaisseaux sanguins "sauvages". Il est préférable de le faire avant l'apparition de saignements. Un tel traitement, pris à temps, peut garantir une vision intacte.