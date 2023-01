Les personnes âgées sont de manière générale plus sensibles au froid. Une frilosité qui s'explique par divers facteurs à la fois physiologiques et comportementaux. Explications.

Des causes physiologiques

Si personne n'est l'égal de l'autre face au froid, les personnes âgées ressentent bien plus fort les chutes de températures. Et pour cause: avec l'âge, certains paramètres physiologiques évoluent:

La température corporelle: au fur et à mesure du temps, notre métabolisme ralentit. Il est donc moins efficace pour maintenir notre température corporelle à environ 37°C. Celle-ci peut alors perdre jusqu'à 1°C. La température corporelle sera alors souvent comprise entre 36 et 36,6°C chez les personnes plus âgées, contre 36,6 à 37,5°C en temps normal.

L'hypothalamus : cette glande présente dans le cerveau perd de son efficacité chez les personnes âgées. Or, elle sert à réguler la température du corps. Pas étonnant donc que notre organisme s'adapte moins bien aux changements de température une fois arrivé à un certain âge.

Le tissu adipeux: avec l'âge, le tissu adipeux perd certaines cellules qui restaurent pourtant la chaleur corporelle lorsqu'il fait froid.

La circulation sanguine: le rétrécissement des artères est un phénomène inéluctable lié à l'âge, même si on peut en retarder la progression en agissant sur notre mode de vie. Or, des vaisseaux sanguins plus petits signifient que le sang n'afflue plus de la même manière. Raison pour laquelle les personnes âgées ont souvent les extrémités froides voire gelées.

La masse musculaire: le vieillissement s'accompagne souvent d'une perte de muscles. On observe ainsi une diminution de la masse musculaire de 40% entre 20 et 70 ans. Or, l'énergie nécessaire à l'activité musculaire est convertie en chaleur. Les muscles participent aussi au réchauffement via les frissons.

Des causes comportementales

Le mode de vie d'une personne va évoluer tout au long de sa vie. Et ses habitudes et comportements peuvent eux aussi influencer la sensibilité au froid. Par exemple:

Manger moins: il n'est pas rare de perdre de l'appétit avec l'âge. Or, une personne qui mange moins va perdre du poids et aussi de la masse graisseuse. Celle-ci forme pourtant une couche protectrice naturelle contre le froid.

Bouger moins: il n'y a pas de secret: une activité physique régulière peut améliorer considérablement la santé et permet au corps de se réchauffer plus rapidement. Il est donc important de rester actif, même arrivé à un certain âge.

Prendre des médicaments: la prise de certains médicaments peut aggraver la sensation de froid.

