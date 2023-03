"Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours", mais elle pourrait bientôt être concurrencée par deux kiwis par jour, qui réalisent un tour de force tout aussi bon pour la santé. Une nouvelle étude internationale a permis de découvrir que les variétés vertes combattent efficacement la constipation chez les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable (SCI). Ils ont même un meilleur effet sur le transit intestinal que les fibres de psyllium.

Les kiwis verts sont depuis quelque temps dans le peloton de tête des aliments efficaces contre les problèmes de constipation. Plusieurs petites études avaient déjà vanté la composition des variétés vertes, jugée intéressante pour la santé. Par exemple, ces kiwis sont très riches en fibres, qui gonflent et retiennent l'eau, rendant les selles plus molles. De plus, ils sont riches en raphides qui modifient la production de mucine intestinale, une substance présente dans la muqueuse des intestins, donnant un effet laxatif.

Au pays des kiwis, et plus précisément à l'Université d'Otago (Christchurch, Nouvelle-Zélande), une équipe de chercheurs a récemment vérifié les prétendus bienfaits des kiwis dans une étude de plus grande envergure portant sur quelque 184 sujets. Parmi eux se trouvaient des personnes souffrant de constipation fonctionnelle, des personnes souffrant du syndrome du côlon irritable et de constipation ainsi que des sujets témoins ne présentant aucun symptôme. L'étude s'est déroulée en Nouvelle-Zélande, en Italie et au Japon.

Fibre de psyllium

Les sujets ont été divisés en deux groupes, le premier recevant chaque jour deux kiwis verts mûrs sans peau, tandis que l'autre groupe recevait environ 6 grammes de fibres de psyllium, le traitement standard contre la constipation. La teneur en fibres des kiwis est similaire à celle du psyllium. Après une pause de quatre semaines suivant ce premier traitement, les groupes ont été intervertis. Les mangeurs de kiwis ont reçu des fibres de psyllium et vice versa. À chaque fois, la consommation de kiwis a eu un effet bénéfique sur le transit intestinal. Tant les personnes souffrant de constipation fonctionnelle que le groupe atteint de SCI ont vu le nombre de défécations spontanées augmenter davantage grâce à l'ingestion de kiwi qu'à la prise de fibres de psyllium. En outre, les participants ont également noté que leur qualité de vie s'était améliorée par rapport à ce qu'ils ressentaient avant l'étude. Encore une fois, cet effet était plus important chez les mangeurs de kiwi que dans le groupe "psyllium". Chez les sujets témoins en bonne santé, la fréquence des selles n'a pas augmenté.

Les aliments naturels

"Les produits naturels comme le kiwi sont très intéressants dans le traitement des problèmes gastro-intestinaux car ils peuvent être facilement intégrés au régime alimentaire, mais aucun produit n'a fait l'objet d'une étude aussi rigoureusement contrôlée que celle que nous avons menée sur les kiwis verts", a déclaré l'équipe de recherche. Sur la base de ces études, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a autorisé Zespri, le plus grand distributeur de kiwis au monde, à doter ses produits de l'allégation de santé selon laquelle "la consommation de kiwis contribue au maintien d'une défécation normale".

Source: Gearry R et al., Consumption of two green kiwifruit daily improves constipation and abdominal comfort - results of an international multicentre randomised controlled trial. American Journal of Gastroenterology, December 2022, www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6641

Les kiwis verts sont depuis quelque temps dans le peloton de tête des aliments efficaces contre les problèmes de constipation. Plusieurs petites études avaient déjà vanté la composition des variétés vertes, jugée intéressante pour la santé. Par exemple, ces kiwis sont très riches en fibres, qui gonflent et retiennent l'eau, rendant les selles plus molles. De plus, ils sont riches en raphides qui modifient la production de mucine intestinale, une substance présente dans la muqueuse des intestins, donnant un effet laxatif. Au pays des kiwis, et plus précisément à l'Université d'Otago (Christchurch, Nouvelle-Zélande), une équipe de chercheurs a récemment vérifié les prétendus bienfaits des kiwis dans une étude de plus grande envergure portant sur quelque 184 sujets. Parmi eux se trouvaient des personnes souffrant de constipation fonctionnelle, des personnes souffrant du syndrome du côlon irritable et de constipation ainsi que des sujets témoins ne présentant aucun symptôme. L'étude s'est déroulée en Nouvelle-Zélande, en Italie et au Japon.Les sujets ont été divisés en deux groupes, le premier recevant chaque jour deux kiwis verts mûrs sans peau, tandis que l'autre groupe recevait environ 6 grammes de fibres de psyllium, le traitement standard contre la constipation. La teneur en fibres des kiwis est similaire à celle du psyllium. Après une pause de quatre semaines suivant ce premier traitement, les groupes ont été intervertis. Les mangeurs de kiwis ont reçu des fibres de psyllium et vice versa. À chaque fois, la consommation de kiwis a eu un effet bénéfique sur le transit intestinal. Tant les personnes souffrant de constipation fonctionnelle que le groupe atteint de SCI ont vu le nombre de défécations spontanées augmenter davantage grâce à l'ingestion de kiwi qu'à la prise de fibres de psyllium. En outre, les participants ont également noté que leur qualité de vie s'était améliorée par rapport à ce qu'ils ressentaient avant l'étude. Encore une fois, cet effet était plus important chez les mangeurs de kiwi que dans le groupe "psyllium". Chez les sujets témoins en bonne santé, la fréquence des selles n'a pas augmenté."Les produits naturels comme le kiwi sont très intéressants dans le traitement des problèmes gastro-intestinaux car ils peuvent être facilement intégrés au régime alimentaire, mais aucun produit n'a fait l'objet d'une étude aussi rigoureusement contrôlée que celle que nous avons menée sur les kiwis verts", a déclaré l'équipe de recherche. Sur la base de ces études, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a autorisé Zespri, le plus grand distributeur de kiwis au monde, à doter ses produits de l'allégation de santé selon laquelle "la consommation de kiwis contribue au maintien d'une défécation normale".Source: Gearry R et al., Consumption of two green kiwifruit daily improves constipation and abdominal comfort - results of an international multicentre randomised controlled trial. American Journal of Gastroenterology, December 2022, www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6641