Vous avez peut-être déjà ressenti ce petit tressautement de la paupière, incontrôlable et parfois effrayant. Si certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres, il s'agit en général d'un phénomène inoffensif que l'on peut faire disparaître soi-même.

Votre paupière se met soudainement à trembler involontairement, et vous ne parvenez pas à contrôler ou stopper le phénomène. Ce n'est pas douloureux, mais fort embêtant. Ce phénomène, beaucoup l'ont déjà vécu au moins une fois, et pour autant, rare sont ceux qui se précipitent chez le médecin dès l'apparition de cet étrange symptôme. Ce tremblement est en fait causé par un septième nerf crânien hyperactif (le nerf facial). Ce nerf contrôle les muscles qui régulent nos expressions faciales. Dans des cas exceptionnels, la vibration d'une paupière peut se propager à d'autres parties du visage comme les sourcils. Habituellement, ce tremblement ne dure que quelques minutes, et s'interrompt de lui même, mais il peut également se répéter plusieurs fois sur une même journée. Dans certains cas, la vibration dure plusieurs jours.

Signe de stress

La cause la plus fréquente de cette vibration indésirable est le stress chronique et la fatigue excessive. Ils rendent soudain ce nerf hyperactif. Lire trop longtemps ou regarder un écran peut également provoquer des tremblements indésirables, tout comme une consommation trop importante de caféine. En outre, des carences en certains nutriments peuvent également en être la cause. Par exemple, un manque de magnésium ou une carence en vitamine B12 peuvent jouer un rôle. Une carence en histamine, la substance libérée lors d'une réaction allergique, rendrait également les paupières plus sensibles à ces mouvements incontrôlables. L'alcool et le tabac sont d'autres facteurs connus. Enfin, il existe une maladie neurologique sous-jacente, mais ce cas est beaucoup plus rare et est alors accompagné d'autres symptômes.

Comment pouvez-vous l'arrêter ?

Toute personne qui en souffre régulièrement peut faire quelque chose contre ce phénomène. Quelques conseils :

Laissez reposer vos yeux. Clignez des yeux régulièrement. Fermez-les pendant quelques minutes. Regardez au loin. Prenez soin de votre sommeil.

Essayez d'éviter le stress autant que possible ou trouvez des moyens de vous détendre.

Massez doucement la paupière vibrante. Cela peut parfois contribuer à arrêter le mouvement.

Utiliser des gouttes pour les yeux secs. Cela permettra de soulager l'irritation causée par les tremblements.

Si les vibrations persistent pendant une longue période, vous pouvez consulter votre médecin. Dans certains cas, une injection de toxine botulique (botox) peut aider à paralyser temporairement ce mouvement indésirable.

Sources : Oogfonds et Infosanté

Votre paupière se met soudainement à trembler involontairement, et vous ne parvenez pas à contrôler ou stopper le phénomène. Ce n'est pas douloureux, mais fort embêtant. Ce phénomène, beaucoup l'ont déjà vécu au moins une fois, et pour autant, rare sont ceux qui se précipitent chez le médecin dès l'apparition de cet étrange symptôme. Ce tremblement est en fait causé par un septième nerf crânien hyperactif (le nerf facial). Ce nerf contrôle les muscles qui régulent nos expressions faciales. Dans des cas exceptionnels, la vibration d'une paupière peut se propager à d'autres parties du visage comme les sourcils. Habituellement, ce tremblement ne dure que quelques minutes, et s'interrompt de lui même, mais il peut également se répéter plusieurs fois sur une même journée. Dans certains cas, la vibration dure plusieurs jours.La cause la plus fréquente de cette vibration indésirable est le stress chronique et la fatigue excessive. Ils rendent soudain ce nerf hyperactif. Lire trop longtemps ou regarder un écran peut également provoquer des tremblements indésirables, tout comme une consommation trop importante de caféine. En outre, des carences en certains nutriments peuvent également en être la cause. Par exemple, un manque de magnésium ou une carence en vitamine B12 peuvent jouer un rôle. Une carence en histamine, la substance libérée lors d'une réaction allergique, rendrait également les paupières plus sensibles à ces mouvements incontrôlables. L'alcool et le tabac sont d'autres facteurs connus. Enfin, il existe une maladie neurologique sous-jacente, mais ce cas est beaucoup plus rare et est alors accompagné d'autres symptômes.Toute personne qui en souffre régulièrement peut faire quelque chose contre ce phénomène. Quelques conseils :Si les vibrations persistent pendant une longue période, vous pouvez consulter votre médecin. Dans certains cas, une injection de toxine botulique (botox) peut aider à paralyser temporairement ce mouvement indésirable.Sources : Oogfonds et Infosanté