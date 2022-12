La période des fêtes reste un moment délicat pour le Service du Sang, avec une grosse diminution du nombre de prélèvements, a communiqué la Croix Rouge qui organise trois "jeudredis du don de sang" pour motiver les donneurs.

En cette semaine précédant Noël où elle observe chaque année une baisse au niveau des dons, la Croix-Rouge organise, en plus de ses autres collectes, trois journées d'ouverture spéciale, les "jeudredis du don de sang".

Concrètement, tous les centres de prélèvement seront ouverts les jeudi 22/12, 29/12 et 05/01, au moins jusqu'à 19.00, certains jusqu'à 19h30 ou 20h. C'est "l'occasion de venir donner dans une ambiance quelque peu différente et un mocktail sera offert à chaque donneur" ce jour-là, a indiqué le responsable communication du Service du Sang, Thomas Paulus.

"Le but de cette action est de marquer l'importance du don de sang en cette période traditionnellement très difficile. Ce sont en effet les six semaines à venir qui s'annoncent particulièrement tendues et durant lesquelles nous aurons besoin du soutien chacun", a conclu la Croix-Rouge.

Les dates et horaires de collecte se trouvent sur www.donneurdesang.be.

