Après deux ans de pandémie, notre corps accuse le coup. Kilos en trop, yeux secs, problèmes de peau... Même nos pieds souffrent! Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à avoir des pieds plats!

Autre épidémie en conséquence de celle du Covid: le report de soins. Cinq ans pour la chirurgie du pied et de la cheville. "Nous voyons jusqu'à deux fois plus de gens présentant des pieds plats à un stade avancé, s'inquiète le dr Kris Buedts, chirurgien en orthopédie et traumatologie. On parle de pieds plats lorsque la voûte plantaire du côté intérieur s'affaisse, voire disparaît. Il s'agit souvent d'un problème latent qui reste longtemps stable ou qu'on peut contrôler grâce à des semelles orthopédiques. Mais entre 40 et 60 ans ce phénomène peut parfois évoluer vers une déviation de la posture."

...

Autre épidémie en conséquence de celle du Covid: le report de soins. Cinq ans pour la chirurgie du pied et de la cheville. "Nous voyons jusqu'à deux fois plus de gens présentant des pieds plats à un stade avancé, s'inquiète le dr Kris Buedts, chirurgien en orthopédie et traumatologie. On parle de pieds plats lorsque la voûte plantaire du côté intérieur s'affaisse, voire disparaît. Il s'agit souvent d'un problème latent qui reste longtemps stable ou qu'on peut contrôler grâce à des semelles orthopédiques. Mais entre 40 et 60 ans ce phénomène peut parfois évoluer vers une déviation de la posture." Les pieds plats peuvent provoquer des troubles fonctionnels, comme des douleurs à l'intérieur et à l'extérieur de la cheville, aux genoux, au dos, aux hanches et même à la nuque. Le pied abrite un mécanisme complexe et délicat qui assure son déroulement lors de la marche. Lorsqu'on a les pieds plats, on a tendance à prendre appui sur le côté intérieur du pied. Cette déviation impacte la posture générale du corps et les genoux se tournent vers l'intérieur au lieu d'être bien droits." Parmi les autres problèmes, citons une sensation de fatigue ou une douleur au talon après avoir marché, ainsi qu'une moindre force musculaire dans le pied. "Ces douleurs restent longtemps supportables, ce qui explique qu'on tarde à consulter... Jusqu'à ce que la douleur s'intensifie et devienne handicapante." A l'âge adulte, l'apparition de pieds plats s'explique souvent par un étirement des ligaments et des tendons internes qui soutiennent la voûte plantaire. Conséquence: la plante des pieds s'affaisse petit à petit. La soudure de deux os à l'arrière du pied peut aussi être à l'origine des pieds plats. "On ne sait pas encore pourquoi certains cas n'évoluent pas alors que d'autres s'aggravent. Lorsque le problème est diagnostiqué à temps, on arrive à soigner les pieds plats sans recourir à la chirurgie." Les semelles et les exercices. A un stade précoce, les muscles des pieds conservent assez de force et des exercices à faire chez un kiné accompagnés du port de semelles sur mesure suffisent. Si les problèmes persistent, il y a des risques que l'usure des tendons soit plus avancée. Souvent, on constate une déformation du pied. "On parle alors de déviation de position. La marche est modifiée, ce qui affecte les cartilages situés à l'extrémité des os, et de l'arthrose peut s'installer. Si les semelles orthopédiques ne suffisent plus, on peut proposer une opération chirurgicale pour sauvegarder les articulations. La fonction et la force des tendons et des muscles peuvent revenir grâce à une correction posturale du pied", précise le Dr Kris Buedts. Le transfert de tendon. Pour redresser le pied, on agit sur le tendon affaibli du muscle tibial à l'arrière du pied. Si le tendon est irrémédiablement atteint, on peut le remplacer par un autre. Lors d'un "transfert de tendon", le tendon fléchisseur - qui assure les mouvements de flexion et d'étirement de tous les orteils - est détaché avant d'être refixé ailleurs. "Cette intervention permet au patient d'être assez vite sur pied et de pouvoir ensuite renforcer ses muscles grâce à des exercices. La majorité des gens sont ensuite en mesure de reprendre leurs activités." La fixation des articulations. A un stade encore plus avancé, on constate une forte arthrose des articulations. La disparition de la couche de cartilage sur les os du pied peut provoquer de fortes douleurs. Il est alors trop tard pour sauver les articulations. La solution? Une opération assez lourde qui consiste à fixer les deux os et les deux articulations du pied à l'aide de vis et de plaques. Le pied retrouve une position correcte et la lésion liée à l'arthrose disparaît, tout comme la douleur. "La cheville retrouve la même mobilité qu'avant, mais le pied lui-même est un peu plus rigide. Marcher sur un sol inégal (sable ou gravier) peut s'avérer plus difficile, parce que les pieds n'ont plus la même souplesse latérale. Pendant la revalidation, qui dure de six à douze mois, le patient apprend à gérer ce changement d'équilibre." Pour éviter qu'un problème de pieds plats ne devienne handicapant, on peut agir de manière préventive. En contrôlant son poids, tout d'abord, pour alléger la pression sur les pieds. En restant actif, ensuite, mais sans dépasser ses limites (si on mal, on arrête). Enfin, en portant des chaussures fermées, à lacets (baskets en cuir, par ex.) à semelle suffisamment épaisse. C'est à la chaussure à s'adapter à votre pied, et non l'inverse. Si le pied doit faire un effort, c'est néfaste. "On oublie souvent le rôle crucial du tendon d'Achille dans le cas des pieds plats. Un tendon d'Achille raide incite le pied à s'affaisser vers l'intérieur. Pour éviter cela, étirez régulièrement vos tendons d'Achille (voir nos 2 exercices). Vous préviendrez non seulement les pieds plats, mais aussi les tendinites localisées, et vous marcherez nettement mieux."