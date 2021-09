Une vie saine est très importante et peut contribuer à prévenir les maladies. Avoir un bon mode de vie est donc plus que jamais d'actualité. Tous les médecins, diététiciens et conseillers vous diront que cela vaut la peine de faire des efforts. Mais peut-on vivre trop sainement? Si oui, comment en reconnaître les signes?

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mode de vie sain ? Il se compose d'un certain nombre d'éléments : une alimentation saine, une activité physique suffisante, de la relaxation, une bonne vie sociale et un bon sommeil. L'interprétation de ces éléments est bien sûr différente pour chacun. Prenons l'exemple d'une alimentation saine. Certaines personnes mangent selon la "Pyramide alimentaire", d'autres sont végétariennes et d'autres encore consomment peu de glucides. Il existe également de grandes différences en matière d'exercice physique : de 10 000 pas par jour à un entraînement pour un marathon, et du jardinage au soulèvement de poids dans une salle de sport. Un mode de vie sain est une façon de vivre qui améliore votre santé et vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. C'est quelque chose de très personnel : il doit s'adapter à vous, à vos capacités et à vos préférences.

Règles

Toute personne qui veut commencer à vivre plus sainement se fixe des règles. Manger des légumes tous les jours, faire 10 000 pas par jour, se coucher à l'heure, ne boire de l'alcool que le week-end, éviter les sucreries... Toutes ces règles conduisent à un comportement plus sain. C'est génial ! Mais les règles peuvent aussi parfois être de "trop". Par exemple, si vous commencez à manger végétalien et à restreindre les glucides. Ou si vous jeûnez pendant des heures et des heures chaque jour, alors que votre corps réclame de la nourriture. Si vous continuez à faire de l'exercice, même lorsque vous êtes très fatigué.

Mesurer et connaître

Il existe toutes sortes d'outils permettant d'analyser votre style de vie. Par exemple avec votre smartphone ou avec des appareils conçus pour ça. Un tracker d'activité à votre poignet peut compter vos pas et parfois aussi mesurer votre rythme cardiaque. La balance détermine si votre poids reste constant. Il existe des applications pour calculer vos calories, enregistrer votre sommeil, vous détendre et, si vous le souhaitez, mesurer votre tension artérielle, déterminer votre taux de cholestérol ou mesurer votre glycémie. Tout cela vous donne des informations sur votre mode de vie et votre santé. Mais même ces mesures peuvent devenir un véritable fardeau. Par exemple, vous êtes agité si vous ne pouvez pas vous peser. Ou vous préférez ne pas manger au restaurant parce que vous ne pouvez pas compter vos calories correctement.

Quand les règles deviennent une contrainte

Se fixer des règles et mesurer ses progrès, c'est très bien. Mais que se passe-t-il quand tout cela devient une contrainte? Quand vous commencez à paniquer lorsque les circonstances vous empêchent de respecter les règles? Quand votre régime devient de plus en plus restrictif? Ou lorsque vous vous privez de sorties ou d'activités sociales parce qu'elles vous empêchent de faire de l'exercice ou de manger sainement? Ce mode de vie sain devient alors un véritable fardeau. Un fardeau qui provoque du stress, ce qui en soi est contre-productif pour votre santé. Parfois, le mode de vie sain compulsif est également appelé orthorexie mentale. Lorsqu'on est atteint de ce trouble, la seule chose que l'on souhaite est de manger et de vivre sainement et ce désir déterminera notre vie entière. L'orthorexie n'est pas encore un trouble "officiel" reconnu dans le manuel de psychiatrie. Mais il arrive que les gens se laissent trop emporter par leur désir de mener une vie saine. En conséquence, ils ne peuvent plus vivre confortablement et leur santé en pâtit.

Vivez-vous trop sainement?

Vous souhaitez savoir si vous vivez trop sainement ? Répondez aux questions suivantes :

Suivez-vous un schéma fixe et précis pour vos repas et collations dont vous ne souhaitez pas vous écarter?

Excluez-vous certains groupes d'aliments ou certains aliments? Par exemple, le sucre, les céréales, les fruits ou les produits d'origine animale?

Avez-vous un programme fixe pour le sport et l'exercice, que vous suivez assidûment sous peine de vous sentir mal?

Évitez-vous parfois les fêtes ou les dîners parce que cela vous empêche de faire votre sport quotidien ou de suivre le régime alimentaire que vous vous étiez fixé?

Passez-vous toute la journée à compter les calories ingérées ou les pas réalisés?

Regardez-vous systématiquement des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont minces et musclés?

Ignorez-vous la faim, la fatigue ou d'autres signaux de votre corps ?

Si vous avez répondu "oui" à deux ou plusieurs questions du questionnaire, vous avez peut-être commencé à prendre votre mode de vie sain un peu trop au sérieux. Vos bonnes intentions sont peut-être devenues incontrôlables, voire malsaines. Discutez-en avec votre entourage et voyez ce qu'il pense de votre façon de vivre. Vous pouvez également consulter votre médecin si vous présentez des symptômes tels que la fatigue, l'insomnie, la perte de cheveux ou des problèmes intestinaux. Ces signes peuvent indiquer que vous êtes trop strict avec votre corps.

La règle des 80/20

Adoptez un mode de vie sain est quelque chose qui vous rend normalement heureux et en bonne santé. Mais c'est aussi quelque chose que vous ne devez pas suivre à la lettre. La perfection n'est pas nécessaire. Si vous vivez sainement 80% du temps, et moins sainement le reste du temps, c'est très bien. Cela signifie une journée de farniente de temps en temps, un dîner avec des amis, se coucher plus tard, prendre un verre sur une terrasse, manger du gâteau lors d'une fête. C'est en se ménageant qu'une vie saine devient vraiment saine.

Source: Gezondheidsnet.nl

