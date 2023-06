Après la Tournée Minérale et Try Vegan, la Diabetes Liga lance la semaine prochaine son premier défi alimentaire. Cette fois-ci, au lieu de supprimer un aliment du menu, on en ajoutera un autre. "L'objectif est d'intégrer plus de légumes, de fruits et de céréales complètes à vos plats et de réinitialiser ainsi vos habitudes alimentaires de manière positive", explique le diététicien Michaël Sels (UZA).

Ajuster ses habitudes alimentaires peut se faire à tout âge, et les défis semblent être un moyen efficace de se motiver à le faire. "Des études internationales sur des défis antérieurs tels que la Tournée Minérale nous ont appris que de telles interventions temporaires ont des effets à long terme sur les participants de tous âges. Durant ce mois sans alcool, la plupart d'entre eux ont goûté à des boissons alternatives savoureuses et ont constaté qu'il est possible de faire la fête ou de se détendre sans nécessairement boire. Beaucoup semblaient dès lors limiter leur consommation d'alcool, même plusieurs mois plus tard. Nous visons un changement de comportement positif similaire avec ce premier défi alimentaire, en incitant chacun à manger au moins 500 grammes de fruits et légumes par jour", déclare Michaël Sels, ambassadeur du projet.

Chair de citrouille

Les êtres humains sont des créatures d'habitudes, même lorsqu'il s'agit de nourriture. Par exemple, lorsque nous faisons nos courses au supermarché, nous avons tous notre rituel, dont nous nous écartons rarement. "Grâce à ce défi, nous voulons encourager les gens à essayer de nouvelles recettes, comme des pâtes aux lentilles rouges au lieu des spaghettis habituels ou de la chaire de citrouille à la place des lasagnes. Il s'agit de petits pas qui vous permettent d'ingérer plus de légumes et de légumineuses et d'améliorer vos habitudes alimentaires."

La Diabetes Liga a délibérément choisi une approche positive et non, par exemple, une Semaine sans sucre comme l'ont fait les Pays-Bas auparavant. "De cette manière, nous voulons toucher un groupe beaucoup plus large et vous pouvez l'appliquer plus facilement, quels que soient vos projets pour la semaine. Si vous vous occupez de vos (petits-)enfants, par exemple, vous pouvez préparer une fondue au chocolat mais avec des brochettes de fruits ou, si vous recevez des amis, proposer des dips à base de légumes pour l'apéritif. La force du défi est de convaincre les gens qu'ajouter des choses saines peut aussi être facile et savoureux", explique Michaël Sels.

Étude M&Ms

Plus de 5000 personnes se sont déjà inscrites au premier défi. Elles reçoivent, entre autres, des magazines en ligne avec des menus hebdomadaires, des recettes économiques, une liste de courses et de l'inspiration pour le lunch, les apéritifs et les fêtes. Ils reçoivent également des conseils pratiques pour adopter les bons comportements. "Une façon intelligente de mettre plus de légumes dans l'assiette est de proposer deux types de légumes à chaque fois. La variété fait manger. Une étude portant sur les célèbres bonbons M&Ms a montré que les participants à qui l'on ne proposait que des chocolats d'une seule couleur consommaient beaucoup moins de chocolat que lorsque plusieurs couleurs étaient présentées en même temps dans l'assiette.

4 bons conseils Cuisinez pour vous et préparez toujours deux types de légumes par défaut.

et préparez toujours deux types de légumes par défaut. Servez-vous une assiette directement dans la cuisine et laissez-y les casseroles. Placez uniquement les casseroles de légumes sur la table, de manière à ce que vous les preniez automatiquement en premier si vous avez encore faim.

et laissez-y les casseroles. Placez uniquement les casseroles de légumes sur la table, de manière à ce que vous les preniez automatiquement en premier si vous avez encore faim. Au supermarché, vous lisez l'étiquette d'un produit qui contient de nombreux termes que vous ne comprenez pas ou que vous n'associez pas à des produits frais? N'achetez pas ce produit, car il s'agit souvent d' aliments ultra-transformés qui, par définition, ne sont pas bons pour la santé.

qui, par définition, ne sont pas bons pour la santé. Tenez un journal de ce que vous mangez et à quel moment. Vous découvrirez ainsi souvent des aliments cachés que vous pourrez réduire.

Ajuster ses habitudes alimentaires peut se faire à tout âge, et les défis semblent être un moyen efficace de se motiver à le faire. "Des études internationales sur des défis antérieurs tels que la Tournée Minérale nous ont appris que de telles interventions temporaires ont des effets à long terme sur les participants de tous âges. Durant ce mois sans alcool, la plupart d'entre eux ont goûté à des boissons alternatives savoureuses et ont constaté qu'il est possible de faire la fête ou de se détendre sans nécessairement boire. Beaucoup semblaient dès lors limiter leur consommation d'alcool, même plusieurs mois plus tard. Nous visons un changement de comportement positif similaire avec ce premier défi alimentaire, en incitant chacun à manger au moins 500 grammes de fruits et légumes par jour", déclare Michaël Sels, ambassadeur du projet.Les êtres humains sont des créatures d'habitudes, même lorsqu'il s'agit de nourriture. Par exemple, lorsque nous faisons nos courses au supermarché, nous avons tous notre rituel, dont nous nous écartons rarement. "Grâce à ce défi, nous voulons encourager les gens à essayer de nouvelles recettes, comme des pâtes aux lentilles rouges au lieu des spaghettis habituels ou de la chaire de citrouille à la place des lasagnes. Il s'agit de petits pas qui vous permettent d'ingérer plus de légumes et de légumineuses et d'améliorer vos habitudes alimentaires." La Diabetes Liga a délibérément choisi une approche positive et non, par exemple, une Semaine sans sucre comme l'ont fait les Pays-Bas auparavant. "De cette manière, nous voulons toucher un groupe beaucoup plus large et vous pouvez l'appliquer plus facilement, quels que soient vos projets pour la semaine. Si vous vous occupez de vos (petits-)enfants, par exemple, vous pouvez préparer une fondue au chocolat mais avec des brochettes de fruits ou, si vous recevez des amis, proposer des dips à base de légumes pour l'apéritif. La force du défi est de convaincre les gens qu'ajouter des choses saines peut aussi être facile et savoureux", explique Michaël Sels.Plus de 5000 personnes se sont déjà inscrites au premier défi. Elles reçoivent, entre autres, des magazines en ligne avec des menus hebdomadaires, des recettes économiques, une liste de courses et de l'inspiration pour le lunch, les apéritifs et les fêtes. Ils reçoivent également des conseils pratiques pour adopter les bons comportements. "Une façon intelligente de mettre plus de légumes dans l'assiette est de proposer deux types de légumes à chaque fois. La variété fait manger. Une étude portant sur les célèbres bonbons M&Ms a montré que les participants à qui l'on ne proposait que des chocolats d'une seule couleur consommaient beaucoup moins de chocolat que lorsque plusieurs couleurs étaient présentées en même temps dans l'assiette.