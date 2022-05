Le conflit en Ukraine entraîne une pénurie de certaines matières premières, comme les produits à base de tournesol (huile de tournesol, graines de tournesol...). En conséquence, certains producteurs de denrées alimentaires sont contraints de modifier la composition de leurs produits. En tant que consommateur, comment savoir que la composition a été modifiée?

De quels produits parle-t-on?

Les producteurs de denrées alimentaires dont les étiquettes sont imprimées à l'avance peuvent désormais remplacer les ingrédients à base de tournesol de leurs produits par des substituts sans le mentionner sur l'étiquette. Pour le moment la mesure ne concerne que les graines de tournesol et leurs dérivés comme l'huile de tournesol. Seules les entreprises qui ont dû remplacer l'un de ces ingrédients par un substitut dans un ou plusieurs de leurs produits et qui ne sont, en outre, pas en mesure de modifier l'emballage ou l'étiquetage des dits produits dans l'immédiat peuvent bénéficier de cette exemption.

Ces mesures sont seulement d'application en Belgique, mais valent aussi pour des produits alimentaires en provenance d'autres états membres et de pays tiers et destinés au marché belge.

Comment les reconnaître?

Une affiche dans le magasin doit attirer l'attention du consommateur sur ces changements possibles. Vous y trouverez un code QR qui vous mènera directement au site web etiquette.economie.fgov.be. Vous pouvez y consulter facilement la liste des produits concernés et les ingrédients qui ont été utilisés pour les remplacer. Vous pouvez également vérifier si ce remplacement est acceptable pour vous.

Qu'en est-il des allergies et des allégations de santé ?

Pour des raisons évidentes, les consommateurs souffrant d'allergies alimentaires ont intérêt à ce que l'étiquetage soit correct. Par conséquent, cette exception ne s'applique PAS si un ingrédient est remplacé par un allergène. Dans ce cas, cela sera toujours indiqué sur le produit même au moyen d'un autocollant bien visible, à moins que l'étiquette puisse être adaptée immédiatement.

Actuellement, les ajouts possibles d'allergènes sont principalement le soja (lorsque la lécithine de soja est utilisée comme substitut) et l'arachide (lorsque l'huile d'arachide est utilisée comme substitut). D'autres allergènes pourront être ajoutés à l'avenir.

De même, en ce qui concerne les allégations relatives à la santé et à la nutrition, il faut veiller à ce que le consommateur reçoive les bonnes informations sur l'étiquette, si nécessaire via un autocollant, afin qu'il puisse faire un choix éclairé en faveur d'une alimentation saine et équilibrée.

Durant combien de temps les mesures d'exception s'appliquent-elles ?

Les mesures d'exception s'appliquent depuis le 26 avril pour une durée de 6 mois. Une évaluation est prévue après 4 mois et la période peut être prolongée. L'Administration prévoit une concertation mensuelle avec les secteurs pour suivre la situation.

Source: SPF economie

