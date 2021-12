En hiver, notre peau est souvent plus sèche. Les chauffages élevés, l'air sec à l'extérieur et les douches chaudes n'aident pas. Le dermatologue Bing Thio donne des conseils pour s'assurer que la peau reste bien nourrie et souple.

Le dermatologue Bing Thio : "En hiver, notre peau a la vie dure. L'humidité de l'air extérieur est plus faible, et l'humidité de la peau s'évapore donc davantage. En même temps, le chauffage est plus élevé et nous prenons des douches chaudes. La peau possède naturellement une couche de graisse qui empêche l'eau de s'évaporer. Plus la peau contient d'eau, plus elle est douce au toucher. Mais la couche de graisse peut aussi disparaître facilement, par exemple en prenant des douches longues et chaudes avec beaucoup de savon. La chose la plus importante est de garder la peau aussi grasse que possible. Appliquez des produits que vous aimez et ne soyez pas trop économe. Non seulement votre peau se sentira mieux, mais elle sera également moins sujette aux dommages ou aux irritations. Les bactéries nocives pénètrent plus facilement dans une peau poreuse que dans une peau bien lubrifiée.

Plus tu vieillis, plus tu as besoin d'hydrater ta peau

"On peut comparer la structure de la peau à un mur de briques. Les cellules de la peau sont les briques ; la couche de graisse est le ciment. Au fil des années, la peau s'amincit. Lorsque la couche de graisse diminue, l'eau contenue dans la peau s'évapore plus facilement et celle-ci se dessèche plus rapidement. Il existe des cellules souches dans notre peau qui assurent la production continue de cellules de peau et de sébum. En vieillissant, nous avons moins de cellules souches et donc moins de sébum produit. Le ciment de la peau est, pour ainsi dire, moins solide ; la peau devient plus sèche. Il faut donc appliquer plus d'huile en vieillissant.

Attention aux douches chaudes et au savon

"En tant que médecin, je trouve difficile de dire qu'il ne faut plus prendre de douches chaudes ou longues. Les gens l'apprécient souvent beaucoup. Cela fait déjà une énorme différence si vous tournez le robinet un peu moins fort. Et n'utilisez le savon que là où il est vraiment nécessaire. Si vous êtes toujours très attaché à votre routine de douche ou de bain, il vous suffit d'appliquer davantage d'huile. De préférence, appliquez-la immédiatement après vous être séché. De même, si vous nagez beaucoup ou si vous restez assis au soleil, la peau s'assèchera plus vite. Si vous souffrez d'une peau très sèche, achetez un humidificateur pour la maison."

Une huile de bain nettoyante plutôt que du savon

"Idéalement, il faut se laver uniquement à l'eau tiède. Cependant, rester propre devient plus compliqué. Pensez à une casserole toute graisseuse ; il sera beaucoup plus difficile de la nettoyer avec de l'eau tiède. Une bonne alternative est l'huile de bain nettoyante. Cela nettoie la peau, mais laisse en même temps un mince film gras sur celle-ci."

Ce que vous appliquez n'a pas vraiment d'importance, tant que la sensation est bonne et que la peau est grasse

"De nombreuses affirmations sont faites quant aux effets bénéfiques des crèmes pour la peau. À mon avis, la crème la plus efficace est celle qui procure la meilleure sensation sur votre peau. Et c'est très personnel. Si un produit est très fluide, cela signifie qu'il contient de l'eau. Ce n'est pas idéal, car l'eau assèche la peau. Vous devez donc choisir une crème plutôt qu'une lotion. Les produits pour bébés peuvent aussi être agréables au toucher. On pense souvent que ces produits sont plus "purs", mais les produits pour bébés contiennent également des substances auxquelles vous pouvez être allergique. Dans les pays chauds où les gens sont exposés à beaucoup de soleil, ils appliquent parfois de l'huile de noix de coco ou de laitue. C'est un bon compromis, la graisse est efficace. Surtout si vous avez moins d'argent à dépenser, une huile ou une crème abordable est une bonne solution."

Plusieurs fois par jour

"Nous pensons souvent qu'il suffit de s'hydrater le matin après avoir pris une douche. Mais il est préférable d'appliquer de la crème plusieurs fois par jour, en particulier si vous avez une peau très sèche. Il vaut mieux que la peau reste grasse en permanence. Faites néanmoins attention à vos vêtements et à votre literie. Les crèmes grasses peuvent provoquer des taches. Alors attendez que la crème soit bien absorbée."

Si vous avez un peu plus d'argent à dépenser, choisissez des produits de grandes marques de cosmétiques. Pensez à Vichy, L'Oréal, Shiseido ou Pierre Fabre. "Crèmes ou voitures plus couteuses, c'est souvent le même principe. Vous arriverez tout aussi bien à destination dans une voiture bon marché, mais la voiture chère sera peut-être plus confortable. Si vous avez un peu plus d'argent à dépenser, vous pouvez opter pour les produits des grandes marques de cosmétiques. Ils disposent de gros budgets de recherche. Aujourd'hui, de nombreuses analyses sont menées sur l'effet bénéfique du microbiote, c'est-à-dire des bactéries saines qui vivent naturellement sur notre peau. Les fabricants ajoutent des protéines issues de ces bactéries aux produits pour améliorer la santé de la peau."

Peau sensible ou extra-sèche? Testez d'abord la crème

"Les fabricants ajoutent toutes sortes de substances aux produits, par exemple pour améliorer leur durée de conservation. Si vous êtes allergique à certaines substances, votre système immunitaire réagit de manière excessive et vous risquez de souffrir d'éruptions cutanées et de démangeaisons. Si un produit est dit hypoallergénique, cela signifie que peu de substances ont été ajoutées qui pourraient déclencher une réaction allergique. Si vous savez que votre peau est sensible, testez d'abord les produits. Pendant trois jours, appliquez une petite quantité de la nouvelle crème sur la face interne de votre bras, au même endroit chaque fois. Si vous voyez des rougeurs, ne l'utilisez pas. Vous pouvez également être allergique aux ingrédients naturels des crèmes, comme l'avocat. L'emballage des crèmes pour la peau indique souvent qu'elles ont été testées sous contrôle dermatologique. C'est un peu trompeur, car chaque produit doit être testé dermatologiquement. Les tests sont parfois effectués sur des sujets sains, parfois en laboratoire. On vérifie si le produit est sûr et ne provoque pas d'allergie de contact."

Soignez vos démangeaisons, sans gratter

"Dans le cas d'une maladie de la peau comme le psoriasis ou l'eczéma, les cellules de la peau se divisent plus rapidement que la normale. En conséquence, cela provoque une congestion de cellules mourantes à la surface de la peau. Cela peut alors entraîner des démangeaisons. Ne retirez pas les croutes ou les peaux mortes, même si cela vous démange. Le fait de gratter les squames (fine lamelle de peau qui se détache de l'épiderme) peut entraîner une inflammation. Les personnes souffrant d'asthme, de rhume des foins ou d'eczéma présentent des troubles génétiques qui, entre autres, réduisent la production de protéines qui retiennent l'eau dans la peau. Ils souffrent souvent davantage d'une peau sèche et de démangeaisons. C'est très ennuyeux. Il existe différents types de médicaments qui peuvent apporter un soulagement, comme les comprimés antihistaminiques contre le rhume des foins. Certains antidépresseurs et antipsychotiques peuvent également réduire les démangeaisons. Avez-vous une démangeaison excessive impossible à soigner, malgré tous ces conseils ? Allez voir votre médecin généraliste. Il pourrait s'agir d'une maladie de la peau."

Source: Plusonline.nl

