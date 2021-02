Si le nombre de consultations chez le médecin généraliste en raison de symptômes grippaux est, depuis l'été 2020, plus élevé que les années précédentes, il s'agit en général de cas de covid, et non de grippe. Et pour cause : les symptômes de la grippe et du covid sont fort similaires. Selon Sciensano, le nombre d'échantillons positifs pour la grippe est en réalité beaucoup plus faible que les hivers précédents.

Influence de l'épidémie de covid

Les années précédentes, le nombre de consultations chez le médecin généraliste pour des symptômes grippaux (fièvre, toux, douleurs musculaires, fatigue, etc.) donnait une vision claire de l'épidémie grippale. En temps normal, on parle d'épidémie de grippe lorsque :

le nombre hebdomadaire de consultations chez le médecin généraliste est supérieur à un certain seuil épidémique (par exemple 128 consultations pour 100 000 habitants pendant au moins 2 semaines consécutives). Chaque année, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) calcule, pour chaque pays distinct, le seuil épidémique, sur la base des chiffres des cinq dernières années.

et si au moins 20 % des échantillons respiratoires de ces patients sont testés positifs pour les virus de la grippe.

Cet hiver, faute de pouvoir distinguer sur base clinique les symptômes grippaux de ceux du covid, les experts ne pourront se baser que sur le nombre de tests de laboratoire positifs et le taux de positivité des échantillons de patients présentant des symptômes de type grippaux pour annoncer l'épidémie de grippe.

Actuellement, très peu de tests de laboratoire positifs pour la grippe ont été enregistrés en Belgique. Depuis octobre 2020, le réseau de laboratoires vigie n'avait enregistré que 14 tests positifs, contre des milliers les années précédentes. Les autres réseaux de surveillance (maisons de repos et de soins, hospitalisations) n'ont pas non plus rapporté d'échantillon positif pour le virus grippal. L'épidémie de grippe n'est donc pas là pour le moment.

Augmentation des consultations? Le nombre anormalement élevé de consultations chez le médecin généraliste en raison de symptômes grippaux durant l'été et l'automne passé ne s'explique pas par la présence du virus de la grippe, mais bien par l'épidémie de covid. Depuis la fin du mois d'août, le taux de positivité pour le covid est supérieur à 20 % quasiment toutes les semaines. Le pic de l'épidémie de la fin du mois d'octobre a également coïncidé avec un pic de consultations chez les médecins généralistes pour des symptômes dits grippaux et avec une augmentation du taux de positivité pour le covid jusqu'à 80 % chez ces patients.

Pas de grippe grâce aux mesures pour lutter contre le covid ?

Le faible taux d'infections grippales est probablement en partie le résultat des mesures de prévention et d'hygiène en vigueur contre le covid : nous nous lavons les mains plus souvent, gardons nos distances et portons un masque buccal. Des mesures qui aident non seulement à limiter la transmission du covid, mais également la transmission de la grippe. Un nombre plus élevé de personnes ont également été vaccinées contre la grippe cet automne.

Le nombre de tests de laboratoire pour d'autres infections respiratoires (RSV, adénovirus, virus parainfluenza et M. pneumonia) qui sont également suivis par les laboratoires de surveillance est également resté beaucoup plus faible cet hiver qu'habituellement.

Source: Sciensano

