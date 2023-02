En février, mettre une tournée aura une saveur particulière puisque c'est l'eau qui coulera à flot pour les participants et adhérentes à la Tournée minérale. Cette septième édition entend lutter contre un usage excessif et donc nocif d'alcool.

Chaque année, les Belges absorbent en moyenne 12 litres d'alcool pur par personne, ce qui les place dans le peloton de tête de la consommation européenne, relève Univers santé, qui porte l'initiative côté francophone avec le soutien de la Commission communautaire française (Cocof) à Bruxelles et de l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq). L'alcool représente la deuxième cause de mortalité évitable, derrière le tabac, et même la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, précise Univers santé.

"Un verre de vin ou une bière après le boulot, l'entraînement, pendant la préparation du repas... Pour beaucoup, l'alcool fait partie de la routine, parfois quotidienne", illustrent les organisateurs de Tournée minérale. Mais cette consommation régulière n'est donc pas dénuée d'impacts, que ce soit sur la qualité du sommeil, le portefeuille ou des maladies à plus long terme comme un cancer.

Quelques conseils pour un défi réussi

Soyez prêt!

Le mieux à faire, pour ne pas craquer, est de vous préparer aux moments difficiles: vous êtes invité chez des amis? Prévenez d'emblée que vous ne boirez pas d'alcool ce soir-là. Un ami insiste pour que vous buviez? Ne cédez pas à la tentation. Réfléchissez à ce que vous pourriez boire à la place d'alcool. Un mocktail festif, par exemple. Tout aussi délicieux et joli qu'un cocktail, il fait le bonheur de ceux qui préfèrent rester sobres. Voici quelques recettes.

Faites-vous plaisir autrement

Profitez de ce mois pour varier les plaisirs. Gustativement parlant, ou pas d'ailleurs! Côté boisson, il y a tellement d'autres saveurs à découvrir: à base de thé, des jus chauds, de l'eau subtilement parfumée, des jux détox et bien sûr, les fameux mocktails. Et pourquoi ne pas faire le point sur ce que vous aimez faire et ce qui vous distrait. De l'énergie à revendre? Allez courir, marcher, faites du vélo... Ou au contraire, jouez-la relax et cocoon: un long bain chaud, un bon bouquin, une sieste tranquille... Essayez de nouvelles activités comme la photo, la musique, la broderie... Ou invitez des amis à prendre le thé chez vous! Moments de bonheur garantis!

Bougez et mangez sainement

Profitez de ce mois sans alcool pour adoptez les bons réflexes, votre corps et votre esprit vous en remercieront. Deux conseils: mangez sainement et bougez davantage! Dans l'assiette, on privilégie les légumes et on varie son alimentation. Côté sport, des petits gestes au quotidien suffisent: monter les marches d'un escalier plutôt que prendre l'ascenseur, aller faire ses courses à pied, se promener...

Offrez-vous une récompense

Divisez ce mois en différents paliers, en étapes symboliques: une fois un objectif atteint, faites-vous plaisir! Un bon moyen pour tenir le coup jusqu'au bout. Séance cinéma, sortie shopping, achat d'un dessert ou d'une boîte de pralines... Toute récompense est bonne à prendre!

Trouvez-vous des partenaires

La route vous paraît longue et difficile? Entamez ce défi avec un proche: ami, famille, collègue... Ensemble, c'est plus motivant! Vous vous aiderez mutuellement à garder le cap et ne pas perdre de vue votre objectif.

Plus d'infos sur le site du challenge.

