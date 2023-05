Sciensano et l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers lancent à nouveau un appel à la vigilance face à la propagation du moustique tigre asiatique (Aedes albopictus). Cette espèce progresse dans nos régions et pour suivre correctement cette migration, l'aide de chacun est la bienvenue.

L'année dernière, cette action citoyenne a permis de recenser pas moins de 9 sites supplémentaires de moustiques tigres, preuve que cette espèce exotique et invasive progresse dans nos régions. Dans le cadre du projet MEMO+ (Monitoring of Exotic Mosquitoes in Belgium), Sciensano et l'IMT surveillent de près la présence de moustiques exotiques en Belgique depuis 2021. Le projet surveille notamment 8 parkings d'autoroute où les moustiques tigres peuvent entrer dans notre pays via le trafic routier (voitures mais aussi camions de marchandises). Pour mieux comprendre la propagation du moustique tigre, la plateforme de participation surveillancemoustiques.be a été mise en place. Les recherches effectuées par les chercheurs sur le terrain, combinées aux rapports des citoyens sur la plateforme de participation, ont permis de trouver le moustique tigre à 12 endroits différents en 2022, dont 3 grâce au monitoring actif et 9 grâce au monitoring passif. C'est beaucoup plus que prévu.

Marie Hermy, chercheuse à Sciensano, déclare : "Les résultats de la saison dernière montrent clairement que l'aide apportée par le public pour détecter les moustiques tigres est un complément nécessaire à la surveillance active des lieux où le moustique pénètre dans notre pays. C'est pourquoi nous invitons à nouveau tout le monde à rester vigilant et à garder un appareil photo à portée de main, de mai à fin octobre."

Lire aussi | Prévenir et soulager les piqûres de moustiques

Rayé noir et blanc

Les personnes qui pensent reconnaître le moustique tigre rayé noir et blanc sont invitées à prendre une photo, à se rendre sur le site surveillancemoustiques.be, à suivre quelques étapes simples d'identification et à télécharger la photo. Le site contient de plus amples informations sur les caractéristiques, les sites de reproduction et l'aspect d'une piqûre du moustique tigre. Vous trouverez également des informations sur les agents pathogènes que le moustique tigre peut transmettre et des conseils pour éviter les lieux de reproduction et les piqûres de moustiques. Enfin, une carte présente les lieux où il a été signalé.

Propagateur de maladies

Contrairement à notre moustique domestique, Le moustique tigre cause beaucoup de nuisances la journée par son comportement piqueur agressif. De plus, ce moustique peut, après avoir piqué une personne infectée, transmettre à d'autres personnes des virus tels que le virus de la dengue, du chikungunya et du zika. Il est donc important d'avoir une bonne idée de la présence et de l'introduction de cette espèce de moustique dans notre pays. Une personne malade et un moustique tigre forment donc un cocktail dangereux pour la santé publique.

"La surveillance des moustiques exotiques est d'une importance cruciale. Si nous répertorions à temps les endroits où ils apparaissent, ils pourront être maitrisés plus rapidement et plus efficacement. Au cours des dernières années, le nombre de moustiques découverts a augmenté et selon les attentes, cette tendance va se poursuivre au cours des années à venir. Nous ne savons pas encore avec certitude si le moustique tigre a pu passer l'hiver chez nous mais il est important de suivre de près les introductions et les populations éventuelles. Cela nous permettra d'évaluer le risque de transmission de virus", explique Isra Deblauwe, entomologiste à l'IMT.

Source: wallonie.be

L'année dernière, cette action citoyenne a permis de recenser pas moins de 9 sites supplémentaires de moustiques tigres, preuve que cette espèce exotique et invasive progresse dans nos régions. Dans le cadre du projet MEMO+ (Monitoring of Exotic Mosquitoes in Belgium), Sciensano et l'IMT surveillent de près la présence de moustiques exotiques en Belgique depuis 2021. Le projet surveille notamment 8 parkings d'autoroute où les moustiques tigres peuvent entrer dans notre pays via le trafic routier (voitures mais aussi camions de marchandises). Pour mieux comprendre la propagation du moustique tigre, la plateforme de participation surveillancemoustiques.be a été mise en place. Les recherches effectuées par les chercheurs sur le terrain, combinées aux rapports des citoyens sur la plateforme de participation, ont permis de trouver le moustique tigre à 12 endroits différents en 2022, dont 3 grâce au monitoring actif et 9 grâce au monitoring passif. C'est beaucoup plus que prévu.Marie Hermy, chercheuse à Sciensano, déclare : "Les résultats de la saison dernière montrent clairement que l'aide apportée par le public pour détecter les moustiques tigres est un complément nécessaire à la surveillance active des lieux où le moustique pénètre dans notre pays. C'est pourquoi nous invitons à nouveau tout le monde à rester vigilant et à garder un appareil photo à portée de main, de mai à fin octobre."Les personnes qui pensent reconnaître le moustique tigre rayé noir et blanc sont invitées à prendre une photo, à se rendre sur le site surveillancemoustiques.be, à suivre quelques étapes simples d'identification et à télécharger la photo. Le site contient de plus amples informations sur les caractéristiques, les sites de reproduction et l'aspect d'une piqûre du moustique tigre. Vous trouverez également des informations sur les agents pathogènes que le moustique tigre peut transmettre et des conseils pour éviter les lieux de reproduction et les piqûres de moustiques. Enfin, une carte présente les lieux où il a été signalé.Contrairement à notre moustique domestique, Le moustique tigre cause beaucoup de nuisances la journée par son comportement piqueur agressif. De plus, ce moustique peut, après avoir piqué une personne infectée, transmettre à d'autres personnes des virus tels que le virus de la dengue, du chikungunya et du zika. Il est donc important d'avoir une bonne idée de la présence et de l'introduction de cette espèce de moustique dans notre pays. Une personne malade et un moustique tigre forment donc un cocktail dangereux pour la santé publique."La surveillance des moustiques exotiques est d'une importance cruciale. Si nous répertorions à temps les endroits où ils apparaissent, ils pourront être maitrisés plus rapidement et plus efficacement. Au cours des dernières années, le nombre de moustiques découverts a augmenté et selon les attentes, cette tendance va se poursuivre au cours des années à venir. Nous ne savons pas encore avec certitude si le moustique tigre a pu passer l'hiver chez nous mais il est important de suivre de près les introductions et les populations éventuelles. Cela nous permettra d'évaluer le risque de transmission de virus", explique Isra Deblauwe, entomologiste à l'IMT. Source: wallonie.be