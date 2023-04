" En dehors de mes récents vaccins contre le covid et la grippe, je n'ai aucune idée de mes vaccinations passées. J'ai déménagé plusieurs fois, changé de médecin traitant et perdu mon carnet de vaccination. "

"Tous les vaccins sont enregistrés dans Vaccinnet (vaccinnet.be), un site géré par le gouvernement flamand, qu'ils aient été administrés par le médecin traitant, le médecin d'entreprise, le pédiatre ou un intervenant qualifié. C'est donc par là qu'il faut commencer la recherche de son statut vaccinal", indique le Pr Pierre Van Damme, spécialiste des vaccins. On peut accéder facilement à ses données personnelles de vaccination sur le site sécurisé myhealthviewer.be. Pour s'y connecter la carte d'identité él...

"Tous les vaccins sont enregistrés dans Vaccinnet (vaccinnet.be), un site géré par le gouvernement flamand, qu'ils aient été administrés par le médecin traitant, le médecin d'entreprise, le pédiatre ou un intervenant qualifié. C'est donc par là qu'il faut commencer la recherche de son statut vaccinal", indique le Pr Pierre Van Damme, spécialiste des vaccins. On peut accéder facilement à ses données personnelles de vaccination sur le site sécurisé myhealthviewer.be. Pour s'y connecter la carte d'identité électronique ou l'app Itsme.Vaccinnet est un système de commande et de distribution de vaccins qui fonctionne très bien. Toutefois, les vaccins reçus par le passé - et qui n'ont jamais été introduits dans le système - ne sont pas consultables. Pour les connaître, adressez-vous à votre médecin traitant ou aux médecins qui vous ont suivi autrefois: les dossiers de vaccination sont conservés dans les dossiers médicaux. Si vous détenez encore une ancienne carte de vaccination, donnez-la à votre médecin traitant pour qu'il puisse saisir les vaccins dans Vaccinnet.Si vos recherches ne vous ont pas permis de retrouver toutes les informations sur vos vaccins antérieurs, il est préférable de procéder à un rappel de certains vaccins tels que le vaccin combiné coqueluche-diphtérie-tétanos qui doit être répété tous les dix ans. Il n'y a aucun danger si le rappel intervient avant ce délai. Si vous êtes né après 1970 et que vous n'êtes pas certain d'avoir reçu les vaccins contre les oreillons et la rubéole, un rappel est conseillé. Une analyse sanguine pour contrôler les vaccins déjà reçus n'est pas très utile dans la mesure où les résultats ne sont pas toujours concluants. Seule exception, l'hépatite B. Si vous êtes certain d'avoir déjà reçu une vaccination complète contre l'hépatite A et B, un rappel est inutile. En revanche, si vous l'ignorez et que vous prévoyez un voyage dans une région pour laquelle ce vaccin est recommandé, interrogez votre médecin traitant ou le centre de vaccination des voyageurs (Travel Clinic - la Clinique du voyage). Si l'information n'est pas disponible, il est préférable de procéder à une nouvelle vaccination. Notez que le vaccin contre la fièvre jaune vous protège pour la vie. Vous pouvez suivre les détails de vos vaccinations en les faisant enregistrer dans votre dossier médical global (DMG) auprès de votre médecin généraliste. Ainsi, elles seront automatiquement enregistrées dans la base de données Vaccinnet.