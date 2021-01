La Wallonie a défini où seront installés les futurs centres qui serviront à la vaccination du grand public, personnes à risque ou non, a annoncé le gouvernement régional. Il y aura finalement 9 centres "majeurs", 30 centres "de proximité", plus petits, ainsi qu'une série de centres itinérants dont on a défini les zones mais pas encore les arrêts précis.

En Wallonie, 62 400 personnes ont reçu la première dose de vaccination contre le Covid-19 (voir infographie en fin d'article). Cette vaccination concerne les résidents des maisons de repos, les membres du personnel des maisons de repos et, depuis le 18 janvier, du personnel hospitalier. Courant février, le personnel d'aide et de soin de première ligne, pourra à son tour se faire vacciner.

Ces phases seront ensuite suivies par la campagne de vaccination à destination du grand public en commençant par les personnes de 65 ans et plus, les personnes de 45 à 65 ans avec des risques de santé, et les personnes qui exercent des fonctions essentielles. Les fonctions critiques ne sont pas encore définies.

Les lieux de vaccination connus

Les lieux des centres "fixes" sont déjà définis: il y aura au moins un centre majeur dans chaque province (2 en province de Liège et 4 dans le Hainaut), en plus d'au moins quatre centres plus petits (12 en province de Liège et 6 dans le Hainaut). De nombreux centres seront installés dans des centres sportifs ou centres d'exposition.

Deux centres majeurs, ceux de Ronquières (Hainaut) et Bierset (Liège), ouvriront plus tôt que les autres pour servir à la vaccination du personnel de soins de première ligne. Les autres démarreront leurs activités de vaccination "fin mars, sous réserve de livraisons en vaccins par les firmes pharmaceutiques".

En mauve: les centres majeurs, en bleu: les centres de proximité. Carte réalisée par Levif.be.

