Même lorsque les températures augmentent, l'exercice reste recommandé. Outre la protection solaire, vous ne devez jamais oublier de bien vous hydrater. Avec une bonne préparation et les bonnes applications, vous croiserez de nombreuses fontaines à eau sur votre route.

Petite promenade en compagnie de votre toutou adoré, randonnée plus aventureuse avec une amie, ou balade à vélo en famille... Quel que soit l'activité que vous faites, il est impératif d'emporter une bouteille d'eau bien remplie avec vous. Surtout quand le mercure grimpe! Par temps chaud, il est en effet recommandé de boire de l'eau toutes les 20 minutes lorsque vous êtes dehors, même si vous ne ressentez pas la soif.

Pour autant, une bouteille d'eau classique se vide plus vite qu'on ne le pense, alors que vous avez n'avez pas encore atteint la moitié de votre itinéraire. Rien de tel que de faire une pause, confortablement installé à la terrasse du café du coin. Mais vous n'en croiserez pas systématiquement sur votre route, ou en tous cas, pas forcément au bon moment. Dans ce cas, vous devrez chercher d'autres solutions.

Aujourd'hui, les fontaines à eau gratuites se multiplient: on en trouve de plus en plus le long des pistes cyclables et des sentiers de randonnée. Tenez en compte lorsque vous planifiez votre trajet, afin de ne pas vous retrouver à sec en chemin.

Komoot

Une application (et un site web) très pratique pour les cyclistes et les randonneurs est Komoot (www.komoot.fr), où vous pouvez cocher l'option "Fontaines publiques" pour voir apparaître tous les points de ravitaillement gratuits dans la région de votre choix.

EauPotable.info

Le site recense 128 sources d'eau potable naturelles et fontaines publiques libres d'accès et gratuites. EauPotable.info est un site communautaire et compte donc sur les contributions des visiteurs. Si vous connaissez une source, un pouhon ou une fontaine qui n'est pas listée, vous pouvez l'ajouter.

La ville de Bruxelles

La ville de Bruxelles met à disposition des citoyens une brochure pratique qui reprend l'emplacement précis des fontaines d'eau potable dans le Pentagone bruxellois. C'estl'asbl Infirmiers de rue qui est à l'origine de cette démarche. Ces fontaines d'eau potable sont opérationnelles de mai à septembre. Le plan reprend aussi les lieux d'aisance (toilettes) accessibles gratuitement en ville.

Kraantjes (uniquement en NL)

Le nouveau site www.kraantjes.be s'est fixé pour objectif de cartographier toutes les fontaines à eau potable gratuites situées en Belgique. Pour l'instant, les développeurs y sont plutôt bien parvenus pour les fontaines publiques des grandes villes, comme Anvers, Bruxelles et Bruges. Mais la volonté est que les randonneurs et cyclistes y contribuent aussi, en enregistrant eux-mêmes les fontaines et en complétant ainsi la carte.

Drinkwaterkaart (uniquement en NL - Pays-Bas)

Si vous prévoyez une excursion aux Pays-Bas, vous pouvez trouver des points de ravitaillement via www. drinkwaterkaart.nl. Ce site contient non seulement plus de 1900 points d'eau, mais fournit également des adresses, des descriptions d'itinéraires et des photos pour faciliter leur localisation. Le même site propose également des informations sur les zones de baignade. Et pour les besoins urgents, il cartographie les toilettes gratuites. Un luxe non superflu, car c'est souvent un casse-tête pour de nombreux randonneurs et cyclistes. Une autre carte internationale, pratique mais limitée, est disponible sur https://gpx.logze.nl (vous y trouverez aussi les fontaines publiques belges).

