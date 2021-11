Le SPF Santé publique lance une campagne pour nous inviter à oser parler de nos aspirations par rapport à nos vieux jours, avant qu'il ne soit trop tard et que nos proches soient obligés de décider pour nous.

Ce que l'on appelle la "planification anticipée des soins" est un processus qui vous invite à réfléchir à la manière dont vous souhaitez être pris en charge et à en parler autour de vous. Il vise à faire respecter vos préférences, qu'il s'agisse de vous soigner, vous loger ou même de mourir.

Le SPF Santé publique lance une campagne, intitulée "Advance Care Planning, ou ACP", visant à encourager ce processus et faciliter le dialogue autour des aspirations et souhaits de chacun. "Oser parler lorsque nous en avons encore la possibilité, physique ou mentale, est une façon de s'assurer que si un jour nos proches doivent choisir à notre place, nos préférences seront autant que possible prises en compte", expliquent les autorités.

Des outils pour trouver les mots justes

Déménagement, départ en maison de repos, préparation de fin vie, perte d'autonomie, succession... Il n'est pas toujours évident de prendre de telles décisions. Pouvoir préalablement en parler présente donc des avantages pour tous.

Reste l'obstacle de trouver le bon moment et les bons mots. Comment annoncer à sa maman que l'on souhaiterait savoir si elle préfère être enterrée ou incinérée? Comment dire à son fils que l'on a peur de souffrir et d'avoir mal? Comment dire à son patient qu'il est probable qu'un jour il se trouve en chaise roulante et qu'il ne pourra plus vivre seul? Autant de questions auxquelles il faut pouvoir répondre le moment venu... La famille, les amis, le médecin seront consultés pour choisir ce qu'il y a de mieux pour la personne âgée.

C'est pourquoi le SPF Santé publique, avec le soutien de l'INAMI, propose différents outils pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs volontés. Un tout nouveau site web, intitulé "mesvieuxjours.be", offre une liste des différents choix auxquels un citoyen peut être confronté en fin de vie et de les enregistrer dans le formulaire de souhaits. Objectifs de fin de vie, souhaits en matière de logement, de soins, personnes de confiance... Complétez le document et faites connaître vos désirs à vos proches ainsi qu'au personnel soignant qui vous entoure.

