Un spa où l'on peut se détendre physiquement tout en profitant d'un délicieux massage ou d'autres soins est désormais bien établi. Mais chez Rituals, le concept de relaxation est poussé à son paroxysme grâce à un massage cérébral et à un hydromassage, qui équilibrent votre conscience à la frontière entre l'éveil et le sommeil.

À première vue, il s'agit d'une combinaison quelque peu étrange : un lieu de bien-être pour vos petites cellules grises dans l'une des zones commerciales les plus animées du pays, et pourtant, cette contradiction semble fonctionner à merveille. Quiconque souhaite se détendre complètement avant ou après une journée de shopping ou de travail peut pénétrer dans l'"oasis" que Rituals a créée à l'arrière de son tout nouveau magasin. Les deux parties - magasin et bien-être - sont séparées par une paroi en verre obscurcie, qui permet de s'installer tranquillement à l'arrière.

Accessible

Le Mind Oasis est essentiellement un concept de méditation d'entrée de gamme, qui vous permet de vous réénergiser intensément grâce à deux nouveaux traitements en un temps relativement court. La séquence la plus appropriée est de commencer par un hydromassage pour se débarrasser de toute charge physique. Je m'installe dans une pièce sombre, sur un lit à eau dont la tête est recouverte d'une sorte de cocon, qui crée un sentiment de sécurité supplémentaire. On s'y glisse tout habillé, seules les chaussures s'enlèvent. Le bien-être ne peut pas être plus accessible que cela. Je sens ensuite un jet d'eau chaude couler sous mon corps, de haut en bas, puis de façon rythmée des pieds vers la tête. C'est comme si j'entrais dans une salle de repos privée. En fermant les yeux pour m'abandonner à ce massage en profondeur sans intervention humaine, je sens s'estomper les douleurs musculaires provoquées par la séance de sport de la veille. En prime, j'écoute de doux bruits d'oiseaux tandis qu'une lampe infrarouge chaude éclaire mon visage pour stimuler la production de collagène. Lorsque j'ouvre les yeux après 20 minutes de repos, mon corps se sent vraiment complètement détendu.

© Rituals

Powernap, ou sieste éclair

Le massage cérébral ou brainwave est d'un tout autre genre, car il se concentre vraiment sur le mental. Dans une cabine séparée qui ressemble un peu à un sauna infrarouge, je m'allonge sur un fauteuil confortable, les jambes légèrement plus hautes que le coeur. Ce n'est pas une position choisie au hasard, car c'est là que le cerveau reçoit le signal qu'il est autorisé à se détendre. Après m'être emmitouflée dans une couverture, j'appuie sur le bouton qui déclenche le massage cérébral. Cela commence par trois respirations guidées au cours desquelles vous voyez un ciel étoilé se déployer au plafond de votre cocon, avec des points en constante évolution qui détournent gentiment votre esprit de toute forme de rumination. On vous demande ensuite de fermer les yeux et le fauteuil se met à vibrer doucement, tandis que vous êtes immergé dans un bain de sons lounge. Ne sachant pas exactement ce qui va suivre, j'entre d'abord dans un état d'alerte, mais la répétition rythmique me fait bientôt voguer vers une sorte de rêve éveillé. Cette combinaison vise à éveiller les ondes cérébrales lentes (bêta), qui vont de pair avec l'inspiration créative et la pensée visuelle.

Lorsque je me réveille de cet état de repos au bout d'une demi-heure, je regrette que ce soit déjà terminé. Grâce à cette séance de relaxation pendant la journée, on se débarrasse déjà d'un grand nombre de pensées toxiques et de stress de sorte à ce qu'ils ne puissent pas venir ronger notre sommeil profond. Et oui, c'est peut-être une pure coïncidence, mais cette nuit-là, j'ai de nouveau dormi comme un bébé.

Plus d'infos: Hydro Massage Add-on (20 min) 15,00 € ; Hydro Massage (20 min) 19,90 € ; Brain Massage Recharge (30 min) 29,50 € ; Brain Massage Deep Rest & Reset (55 min) 44,50 €. Pour l'instant, vous trouverez le spa Mind Oasis exclusivement dans le nouveau magasin Rituals fraîchement rénové du Meir, n° 77, à Anvers. Réservez en magasin ou via rituals.com

