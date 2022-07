Selon les chiffres de Solidaris, le nombre de personnes qui se sont faites contrôler pour des taches cutanées ou des lésions suspectes a triplé sur les sept dernières années. La sensibilisation au cancer de la peau est donc efficace, mais les listes d'attente chez les dermatologues restent problématiques.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus répandue en Belgique et le manque de protection suffisante contre le soleil en est une des causes principales. Chaque été, des campagnes de sensibilisation autour du cancer de la peau sont mises sur pied. Et, selon Paul Callewaert, secrétaire général chez Solidaris, le travail fourni ces dernières années a porté ses fruits. Depuis sept ans, le nombre de dermatoscopies chez les affiliés de Solidaris a triplé, passant de 1.753 en 2014, à 5.329 en 2021. Cette augmentation est surtout à mettre à l'actif des jeunes de moins de 50 ans.

Afin de garder une peau saine, il faut se rendre chez un dermatologue pour la faire examiner. Cependant, il s'agit parfois d'un parcours du combattant, selon Solidaris. "Vous devez souvent attendre longtemps, parfois même des mois, avant d'obtenir un rendez-vous", constate Paul Callewaert. Pour lutter contre ce phénomène, Solidaris aimerait une meilleure accessibilité et une sécurité tarifaire. "Tout le monde devrait pouvoir se rendre chez un(e) dermatologue et aussi savoir à quel tarif s'attendre", conclut le secrétaire général.

Consultation en ligne

Pour remédier à ce problème, la dermatologue Annelies Avermaete a lancé une plateforme de consultation en ligne, Skindr (prononcez Skindoctor): vos symptômes seront examinés par un professionnel dans les 48 heures.

