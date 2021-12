On estime que 25% des adultes souffrent d'une forme de stéatose hépatique non alcoolique. Cette maladie de l'ombre est encore méconnue, mais peut pourtant entraîner une inflammation chronique, voire une cirrhose. Pour la première fois, il existe des perspectives d'un traitement efficace, qui a été co-développé par l'équipe du Prof. Sven Francque (UZ Antwerpen).

Notre foie est une usine métabolique complexe qui remplit une longue liste de fonctions nécessaires. L'accumulation de graisse n'en fait certainement pas partie. "Mais il existe un certain nombre de circonstances dans lesquelles ce phénomène se produit. L'abus d'alcool est le cas le plus connu, mais il est loin d'être la seule cause. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que l'obésité et/ou le diabète peuvent également être à l'origine de cette accumulation de graisse, aussi appelée stéatose hépatique. Ce phénomène n'est absolument pas lié à la consommation d'alcool ou de certains médicaments. Ainsi, même une personne qui n'a pas touché une goutte d'alcool peut contracter la maladie ! La stéatose hépatique non alcoolique (NASH en abrégé) est un terme plutôt pauvre pour désigner ce trouble car il ne fait que préciser ce qu'il n'est pas", explique le professeur Sven Francque, qui étudie cette maladie depuis des années.

La NASH est assez fréquente, mais la maladie n'atteint en aucun cas des proportions graves chez tout le monde. Dans certains cas, elle se limite à l'accumulation de graisses sans causer de dommages au foie. Chez d'autres, la maladie évolue vers une inflammation chronique, avec la mort des cellules du foie et l'apparition de cicatrices au fil du temps. Cela peut entraîner une cirrhose, un cancer du foie et la nécessité d'une transplantation du foie.

"Nous estimons qu'environ un quart des adultes présentent une forme de stéatose hépatique ou de foie gras. Dans ce groupe, environ 1 sur 10 présente la variante dangereuse connue sous le nom de NASH."

Sans symptômes

La détection précoce des maladies du foie est cruciale pour limiter les dommages, mais c'est là que les choses se gâtent. La NASH est une inflammation dormante, de faible intensité, qui cause lentement des dommages. C'est pourquoi, comme la plupart des troubles du foie, la maladie provoque généralement peu de symptômes. Au mieux, on observe de vagues symptômes tels que la fatigue (le foie joue un rôle important dans le système énergétique), ou quelques douleurs dans l'abdomen, ce qui retarde le diagnostic dans de nombreux cas.

"Elle est souvent mise en évidence par hasard, lorsque des tests hépatiques légèrement perturbés apparaissent lors d'un examen. Il est possible de s'attaquer plus efficacement à ce problème en procédant à un dépistage systématique de la NASH chez les personnes présentant un risque accru (surpoids, syndrome métabolique et diabète). Les directives les plus récentes des associations scientifiques préconisent d'ailleurs un tel dépistage ciblé des maladies du foie."

Détection

La détection de la stéatose hépatique peut se faire assez facilement en combinant une analyse sanguine des valeurs hépatiques avec une échographie de l'abdomen, qui permet de vérifier la présence de dépôts graisseux sur le foie. "Nous disposons également de techniques qui nous permettent de vérifier la rigidité du foie. Le foie est par nature un organe très souple, mais lorsqu'il est malade ou enflammé, il devient plus rigide. Le degré de raideur est une bonne indication d'une éventuelle cicatrisation."

Il est essentiel de reconnaître le problème à temps, car le foie a une grande capacité de réparation. "Lorsque des mesures sont prises à temps, il est possible non seulement de ralentir la progression de la maladie, mais aussi d'inverser une grande partie des dommages."

© iStock

Mode de vie et co

La première approche de ce type de maladie du foie gras est la modification du mode de vie. En faisant plus d'exercice et en perdant des kilos, les valeurs du foie s'amélioreront, et la maladie peut souvent être stoppée. "Mais cela ne résoudra pas le problème pour tout le monde. De plus, il n'est pas possible pour tous les patients de changer de mode de vie", explique le professeur Francque. À ce jour, il n'existe toujours pas de médicaments spécifiques pour traiter la NASH. "Cependant, nous avons remarqué que les médicaments qui agissent sur le poids ou les traitements contre l'obésité, qui permettent aux personnes de perdre beaucoup de poids, ont également un effet positif sur la santé du foie."

Découverte

Un nouveau médicament, Lanifibranor, co-développé par l'équipe du professeur Sven Francque, est en passe de devenir une avancée majeure dans le traitement de la NASH. Le médicament, qui peut être pris par voie orale, a obtenu des résultats prometteurs lors des deux premières phases de l'étude. Actuellement, la troisième et dernière phase a déjà commencé aux États-Unis. "Au cours de ces premières études, nous avons constaté deux améliorations frappantes après seulement six mois de traitement. Les participants ont moins souffert d'inflammation du foie et les cicatrices du foie causées par l'inflammation ont également été réduites. Les médicaments contre la NASH font l'objet de recherches depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois qu'un médicament obtient autant d'effets simultanément. En effet, il agit à la fois sur le foie lui-même et sur d'autres processus corporels. Un autre avantage supplémentaire est que les taux de sucre dans le sang se sont également améliorés. C'est une bonne chose, surtout pour les personnes atteintes de diabète.

Mécanisme

De plus, les effets secondaires sont limités. "Certains participants ont semblé prendre un peu de poids. Cela semble contradictoire, mais ce n'est pas illogique. Notre tissu adipeux est fait pour stocker la graisse, et cette capacité est limitée. Le tissu adipeux de la cavité abdominale est particulièrement endommagé. Ce nouveau médicament a pour effet d'améliorer la fonction du tissu adipeux sous-cutané normal. Cela permet à ce tissu adipeux d'utiliser sa capacité de stockage de manière optimale et donc d'accumuler davantage de graisse. Il en résulte un déplacement du stockage des graisses de la cavité abdominale enflammée vers le tissu adipeux sous-cutané de meilleure qualité. Cela explique pourquoi les gens prennent parfois un peu de poids, mais voient en même temps l'inflammation et la cicatrisation du foie réduites, et aussi leur régulation du sucre et leur pression sanguine renforcées."

Au cours de la troisième phase de l'étude, le médicament sera testé sur un groupe plus important de patients pendant une période plus longue - 18 mois. En raison de la pandémie, les essais sont quelque peu retardés mais, si les résultats sont confirmés, le médicament devrait être sur le marché d'ici 2025.

Plus d'info: En consultation avec les associations de patients, Francque et ses collègues ont également élaboré un guide du patient contenant les informations scientifiques les plus importantes sur la maladie. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589555921000987

