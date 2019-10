Les outils techniques pour aider les personnes malvoyantes sont de plus en plus nombreux, mais pas toujours adaptés à tous les troubles de la vision. Les tester est donc inévitable. À l'occasion du salon BrailleTech 2019, plus de 500 solutions seront exposées sous un même toit.

La Ligue Braille belge organise cette foire afin d'initier les personnes souffrant de différentes déficiences visuelles aux outils qui existent déjà ou qui viennent d'être mis sur le marché. La gamme est très variée. Il existe des téléphones portables adaptés, des loupes électroniques, des loupes optiques, des afficheurs braille, des lecteurs d'écran et des logiciels de grossissement qui vous permettent d'ajuster les images ou les textes sur votre PC à la taille qui convient le mieux à vos yeux.

Livres audio Daisy

Il y aura des ateliers d'initiations à l'utilisation des smartphones et tablettes, des applications pratiques pour les aveugles et les malvoyants, ainsi qu'une démonstration d'un lecteur de musique intelligent. Une attention particulière est également apportée aux changements dans la vie quotidienne - tels que l'utilisation de pièces de monnaie, de billets de banque et du bancontact. Quels sont les outils techniques pour faire face à ces changements en toute sécurité lorsque vos yeux vous laissent tomber ?

Du personnel de la radiotélévision publique fournira des informations sur la description audio et les sous-titres parlés et la Luisterpuntbibliotheek présentera la dernière version de l'application en lecture seule. Avec cette application, vous pouvez transformer votre tablette ou votre smartphone en un lecteur Daisy pratique. Il vous permet de lire vos livres audio Daisy comme des livres ordinaires - quand et où vous le voulez.

Pratique

© Brailletech

Le salon BrailleTech a lieu du jeudi 17 au samedi 19 octobre, de 10 h à 16 h 30, et s'adresse aux personnes malvoyantes et à leurs proches et superviseurs, employeurs, enseignants, etc. Où s'adresser ? Ligue Braille, 57 rue d'Angleterre, 1060 Bruxelles, près de la gare de Bruxelles-Midi.

www.braille.be/fr